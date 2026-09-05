Obavijeno velom misterije: Ovo crnogorsko "gorsko oko" je neotkriveni raj na zemlji

Vražje jezero u neposrednoj blizini Žabljaka u Crnoj Gori svojim mističnim legendama i nadrealnom ljepotom ne prestaje da intrigira turiste.

Izvor: Shutterstock/Zoran Jesic

Vražje jezero nalazi se na Jezerskoj visoravni u okviru Nacionalnog parka Durmitor, na oko 12 kilometara jugozapadno od Žabljaka, uz stari put za Nikšić. Na nadmorskoj visini od oko 1.400 metara, ovo jezero smatra se jednim od najatraktivnijih lokacija na Durmitoru, a zahvaljujući svojoj lakoj pristupačnosti, sve je češći izbor i iskrenih ljubitelja prirode, sporta i kulturno-istorijskog nasljeđa.

Ipak, osim svoje nadrealne prirodne ljepote, za ovo "gorsko oko" vezuju se i mnoge mistične legende koje već dugi niz godina kopkaju i one najmudrije.

Kako je jezero nastalo?

Vražje jezero je ledničkog porijekla, i nastalo je dejstvom glacijacije tokom posljednjeg ledenog doba. Karakteristično je po svojoj tamnoplavoj boji vode, relativno velikoj površini i pravilnom kružnom obliku, te se iz vazduha najbolje vidi zbog čega u potpunosti opravdava žargonski naziv "gorsko oko".

Njegova dubina ide i do 11 metara, a u okolini obale jezera dah oduzimaju i nestvarni krajolici i nepregledni pašnjaci. Upravo oni su još jedna specifičnost ovog jezera, nasuprot ostalim durmitorskim koje pretežno okružuje gusta šuma.

Dom je mnogih vrsta ribe

Nasuprot pretpostavkama, ovo hladno i planinsko jezero je bogato ribom.Sportski ribolov je dozvoljen u skladu sa pravilima Nacionalnog parka, i to u periodu od maja do oktobra, i moguć je samo uz dnevnu dozvolu. Dozvoljeno je pecanje samo jednim štapom i isključivo uz korišćenje vještačkih mamaca.

Najčešće vrste koje se mogu uloviti su pastrmka, zlatovčica i lipljen, a preporučuje se princip "uhvati i pusti", radi očuvanja ekosistema.

Po prvoj legendi, i Vražje jezero je bilo okruženo šumom

Dakle, legenda kaže da je nekada na mjestu gdje se danas nalazi ova atrakcija bila gusta borova šuma, u koju je udario grom i izazvao požar.

Zvjeri koje su živjele u šumi pobjegle su dalje u Durmitor, vile u oblake, a đavoli (vrag i vražica) - u vodu. Na dnu jezera sagradili su ledeni dvorac, iz kog izlaze u suton i šetaju obalom, a jezero je dobilo ime Vražje jezero.

Priča se i da, ako u jezeru zapliva djevojka, vrag izleti i povuče je u dubine, a ako zapliva mladić - vražica ga odvlači u svoj hladni dvorac.

Druga je usko vezana za samu istoriju

Po drugoj legendi, vjeruje se da u jezeru živi krilati konj crvene dlake, koji tokom vedrih zvjezdanih noći izlazi da pase i vodi ljubav sa kobilama, koje žive na obalama Vražjeg jezera.

Jedne takve noći, vojvoda Momčilo je došao u šumu pokraj jezera da lovi divljač. Tada je, kada je ugledao vojvodinu kobilu, iz jezera izašao crveni konj. Nakon završetka jednog zanosnog čina, on je udario oplođenu kobilu u stomak, da ne bi ostala suždrebna. Ipak, to mu nije pošlo za rukom, a kobila je oždrijebila krilatog konja Jabučila, jedinog takvog poznatog domaćoj istoriji, na kome je, po narodnoj epskoj pjesmi "Ženidba kralja Vukašina", čuveni vojvoda Momčilo za čas preletio sa Pirlitora na Durmitor.

Ni UNESCO ga nije zanemario

U neposrednoj blizini jezera, nalaze se dva srednjovijekovna nadgrobna spomenika, jedinstveni za prostor jugoistočne Evrope. Ovi lokaliteti se od 2016. godine nalaze na Uneskovoj listi svjetske baštine.

Oni su bogato ukrašeni motivima krstova, figura i geometrijskih oblika, a njihovo prisustvo dokaz je istorijske naseljenosti i duhovnog značaja ovog kraja.

Iako u netaknutoj prirodi, aktivnosti mu ne manjka

Vražje jezero sjajan je izbor za sve ljubitelje aktivnog odmora, a neke od aktivnosti u kojima možete da se oprobate su i:

Tandem paraglajding - ovo podrazumijeva letenje iznad Jezerske visoravni, uključujući i Vražje jezero, i jedna je od najuzbudljivijih avantura na Durmitoru. Let traje u prosjeku 15–20 minuta, a cjelokupno iskustvo oko sat vremena.

- ovo podrazumijeva letenje iznad Jezerske visoravni, uključujući i Vražje jezero, i jedna je od najuzbudljivijih avantura na Durmitoru. Let traje u prosjeku 15–20 minuta, a cjelokupno iskustvo oko sat vremena. Planinski biciklizam - jezero je dio panoramske rute "Durmitorski prsten", kao i više lokalnih biciklističkih staza koje povezuju Žabljak sa okolnim visoravnima i jezerima. Bicikli se mogu iznajmiti u turističkim agencijama ili kod lokalnih pružalaca smještaja.

- jezero je dio panoramske rute "Durmitorski prsten", kao i više lokalnih biciklističkih staza koje povezuju Žabljak sa okolnim visoravnima i jezerima. Bicikli se mogu iznajmiti u turističkim agencijama ili kod lokalnih pružalaca smještaja. Planinarenje i piknici - zahvaljujući ravnom terenu i panoramskom pogledu, ovo područje je idealno za šetnje, piknike i lagane izlete.

Vražje ili ne, ovo jezero tirkizno-zelene boje sve turiste ostavlja bez daha. Jeste li ga već posjetili?

(MONDO)