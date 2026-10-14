Potpuni hit među turistima u Evropi: Izabrani najprijateljskiji gradovi na kontinentu, jedna država prednjači

Portugalski gradovi Porto i Lisabon proglašeni su za najprijateljskije u Evropi, prema izboru čitalaca uglednog magazina, ostavivši iza sebe Amsterdam, Stokholm i Valetu.

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Portugalsko gostoprimstvo je još jednom osvojilo međunarodne putnike. Porto je proglašen najprijateljskijim gradom u Evropi, dok je Lisabon zauzeo drugo mjesto na rang-listi čitalaca magazina Condé Nast Traveller, piše Euronews.

Portugal se često smatra jednom od najsrdačnijih i najgostoljubivijih zemalja na svijetu, a međunarodne studije i ankete iznova stavljaju Portugalce na vrh liste omiljenih među turistima. Zbog toga ne čudi što je Porto dobio titulu "najprijateljskijeg grada u Evropi".

Priznanje dolazi od čitalaca magazina Condé Nast Traveller u okviru nagrada po izboru čitalaca (Readers’ Choice Awards) za 2026. godinu, koji su u ovoj kategoriji svrstali Lisabon na drugu poziciju.

Cilj glasanja je da se prepoznaju gradovi u kojima je "gostoprimstvo najtoplije" i gdje "možete pronaći lokalno stanovništvo željno da pomogne, bilo da pokušavate da rastumačite jelovnik u lokalnom restoranu ili izgledate zbunjeno u metrou".

Priznanje koje je sada pripalo "Nepobjedivom gradu" (Invicta), kako još nazivaju Porto, "odražava značajan porast njegove popularnosti kao idealnog utočišta za kraći gradski odmor, kako za ljubitelje dobre hrane, tako i za entuzijaste za kulturu", objašnjava magazin, ističući autentičnost i opuštenu atmosferu ovog grada.

"Opustite se na prelijepom trgu oivičenom azulejo pločicama ili podijelite petiscos – male porcije lokalnih specijaliteta – sa mještanima u lokalnom restoranu", ohrabruje Condé Nast, "i brzo ćete shvatiti kako je izdašno gostoprimstvo učinilo Porto destinacijom kojoj se mnogi od nas iznova vraćaju".

Lisabon se nalazi na sljedećem mjestu. "Malo je evropskih gradova tako živopisno kao suncem okupana portugalska prijestonica, poznata po tome što je izgrađena na sedam brda koja se uzdižu na obalama rijeke Težo", napominje magazin, opisujući ga kao "predivan grad krivudavih uličica, emotivnog fada i kremastih kolača pastéis de nata".

"Ali ono što zaista sve to povezuje su ljudi. Mladalačka, inkluzivna atmosfera pulsira kroz njegove strme kvartove, a postoji i mnogo prilika da se i putnici uključe. Ne smijete propustiti iskustvo živopisne kulture kafića, gdje se grupe okupljaju da bi uživale u svom ritualnom jutarnjem espresu, niti posjetu tokom festivala Svetog Antonija, kada se kaldrmisane ulice pune žurkama na otvorenom", preporučuje ova publikacija.

U evropskom rangiranju, prvih pet mjesta popunjavaju i Amsterdam (Holandija), Stokholm (Švedska) i Valeta (Malta).

15 najprijateljskijih gradova u Evropi

Prema nagradama Readers’ Choice Awards za 2026. godinu magazina Condé Nast Traveller: