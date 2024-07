Z++ za MONDO: Na moju muziku su uticali i The Weeknd i Bijelo dugme

Od kada se pojavio na muzičkoj sceni Zvonimir Husnjak, mnogima poznat pod svojim umjetničkim imenom Z++, publici servira jedinstven stil muzike. Slično je i na novom, trećem po redu, albumu „Underground pop“ koji je na muzičkim platformama izašao 17. jula.

Na novom albumu 28-godišnji Osiječanin donosi mali predah od „trapa“, a više eksperimentiše sa pop zvucima.

U razgovoru za naš portal obećao je da će neke pjesme sa novog albuma publika imati priliku da čuje i na njegovom predstojećem nastupu u Banjaluci, na Freshwave festivalu 2. avgusta.

U intervjuu za MONDO Z++ se osvrnuo na novi album, izazove u muzičkoj industriji, stilu koji je razvio, kao i koncertne planove.

- Novi album donosi i novi stil, koji naginje više pop fazonu. Dosta ste eksperimentisali, ali i rizikovali s novim pjesmama. Da li je to i bio cilj? Kakva su vam bila očekivanja dok ste ga spremali?

Nije bilo nekog posebnog cilja osim raditi muziku kakvu bi i sam slušao. Trap nas je izgleda sve malo zamorio pa pokušavamo raznorazne kombinacije kako bi se zabavili mi, a zajedno s nama i publika. Očekivanja nisu bila nikakva, bitno je raditi na onome u što vjeruješ, a sve drugo će pokazati vrijeme.

- Na albumu su četiri saradnje sa drugim izvođačima (Bizzo, Tam, Massimo Savage i Coby), zašto ste izabrali baš njih?

Bizzo mi je jedan od najdražih repera ikad. Tam mi jedna od najboljih ženskih artista nove generacije u regiji, a Coby jedan od najboljih producenata ovih prostora te ujedno i tekstopisac i izvođač s čime se mogu poistovjetiti. Na albumu postoji još jedna saradnja, a to je Massimo Savage. Ovim putem im svima zahvaljujem što su dali svoj doprinos.

- Svakako je najzvučnije ime Coby. Pjesma „Tako mi treba“ donosi nesvakidašnji zvuk, a s obzirom da obojica imate sličan stil, pišete tekstove ali i produkciju, kako je proticala ta saradnja? Da li ste svjesno išli s ciljem da napravite hit ili je više bilo eksperimentisanje?

Imao sam tu pjesmu već dugo i uvijek sam na njoj čuo Coby-ja u nekim varijantama. Možda je ironično, ali čini se da sam više svjesno išao da NE napravimo hit jer je tematika pjesme prilično mračna.

- Po komentarima koji ljudi ostavljaju ispod vaše i Cobijeve pjesme, ne samo da vam upoređuju stil već i fizički izgled. Kako gledate na to i da li vam je simpatično?

Odlično mi je to, nemam ništa protiv. Coby je legenda i vrijeme provedeno u studiju s njim je dobro provedeno vrijeme.

- Dosta hrvatskih poznatih muzičara zna reći da tekstove pjesama do neke doze mora prilagoditi „mlađoj generaciji“. Npr. Vojko V je svojevremeno pričao da nekad „izmisli“ stil života. U ranijim pjesmama dosta ste servirali taj „romantičan vajb“ u tekstovima, dok novi album donosi i malo odudaranje od toga, da li ste se poslužili tom tehnikom i šta generalno mislite o komercijalizaciji u muzičkoj industriji?

Nisam se poslužio tom tehnikom, Vojko je malo stariji pa valjda misli da se mora prilagođavati djeci, ja sam još uvijek mlad pa nemam tih problema (još). Što se tiče mijenjanja vajba u tekstovima kao i u stilu muzike generalno, dosadno je stalno mlatiti jedno te isto dok se ne isiše do zadnje kapi. Meni je zanimljivije isprobati nešto drugačije pa makar bio i flop nego tapkati u istom mjestu. Nemam ništa protiv komercijalizacije bilo čije muzike, ali lično mi pretjerana medijska prisutnost i povezivanje s brendovima zna uništiti sentiment prema pjesmi.

- Koliko Vam je bitan vizuelni identitet i koje bi sve pjesme na novom albumu mogle da dobiju spot? Da li je već nešto u pripremi?

Muzika mi je na prvom, drugom i trećem mjestu, a onda vizualni identitet, a to se često može i vidjeti. Hvala bogu imam ljudi oko sebe koji brinu oko takvih stvari pa možete očekivati i koji prigodni video za neke pjesme s albuma.

- S obzirom da od početka karijere sve radite sami, počev od tekstova do produkcije, koje su to neke prednosti, a koje su mane takvog načina rada u muzičkoj industriji?

Odlično je to jer imaš potpunu kontrolu i nema prostora za bespotrebne kompromise i borbe ega, ali kao i sve postane zamorno pa u zadnje vrijeme volim isprobavati različite vrste saradnji.

- Ljudi primjećuju da ste razvili poseban stil muzike. Ko su vam bili muzički uzori, ako postoje, i da li su uticali na Vaše pronalaženje sopstvenog stila i njegovo razvijanje?

Daft Punk, Pink Floyd, The Weeknd, The Beatles, Bijelo Dugme, The Strokes, Future, Kiša Metaka, Tame Impala, David Bowie, Playboi Carti itd. Uticali su svi sigurno, kao što sam rekao radim muziku kakvu bi i sam slušao, a ove bendove sam stvarno puno slušao.

- Planirate li možda solistički koncert van Hrvatske, jeste li već razmišljali o tome i koje su vam arene/prostori u regionu želja u budućnosti?

Biće sigurno promocije albuma po većim gradovima u regiji. Nemam posebne želje za klubove i koncertne prostore. Bitno mi je da bude dobra atmosfera i da zvuk nije baš neizdrživo loš i na kraju uvijek bude top.

- U sklopu turneje dolazite u Banjaluku na Freshwave Festival i to po drugi put. Kakva su Vam iskustva sa nastupa i da li je sam festival dio promocije albuma?

Freshwave i Banjaluku pamtim samo po lijepim stvarima, nadam se da će nas ove godine promašiti kiša i onda bude još i bolje. Festivalski nastupi nisu idealan format za promociju albuma zbog kraćeg trajanja slotova, ali svakako možete očekivati i neke stvari s novog albuma. Pozdrav svim čitaocima i vidimo se u Banjaluci!

