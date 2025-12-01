logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Kao što znaš himnu, tako znaš Žikinu dinastiju": Srđan Timarov o nastavku kultnog filma

"Kao što znaš himnu, tako znaš Žikinu dinastiju": Srđan Timarov o nastavku kultnog filma

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Poznati glumac Srđan Timarov dio je glumačke postavke filma "Povratak Žikine dinastije".

Povratak žikine dinastije film Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glumac Srđan Timarov dio je glumačke postavke filma "Povratak Žikine dinastije". Bio je i dio ekipe koja je na konferenciji za novinare govorila o mnogima omiljenom serijalu filmova.

"Žikina dinastija čudan organizam, ja bih rekao u našem narodu nešto kao što znaš himnu znaš i za Žikinu dinastiju. Bukvalno nam je u genetskom kodu i nema ko je nije gledao, i moj sin je gledao. Ovo što smo nastavili je privilegija i praznik, i radovao sam se što sam deo toga i imao priliku da uradim nešto što volim da radim."

Poslušajte šta je sve rekao:

Pogledajte

00:55
Srđan Timarov o nastavku kultnog filma
Izvor: MONDO/Ana Živančević
Izvor: MONDO/Ana Živančević

Pogledajte i slike sa konferencije:

Možda će vas zanimati

Tagovi

film

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA