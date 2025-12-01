"Kao što znaš himnu, tako znaš Žikinu dinastiju": Srđan Timarov o nastavku kultnog filma

Poznati glumac Srđan Timarov dio je glumačke postavke filma "Povratak Žikine dinastije".

Glumac Srđan Timarov dio je glumačke postavke filma "Povratak Žikine dinastije". Bio je i dio ekipe koja je na konferenciji za novinare govorila o mnogima omiljenom serijalu filmova.

"Žikina dinastija čudan organizam, ja bih rekao u našem narodu nešto kao što znaš himnu znaš i za Žikinu dinastiju. Bukvalno nam je u genetskom kodu i nema ko je nije gledao, i moj sin je gledao. Ovo što smo nastavili je privilegija i praznik, i radovao sam se što sam deo toga i imao priliku da uradim nešto što volim da radim."

