logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ova serija je najgledanija na Netflixu, a ljudi ne znaju šta da misle: Legendarni mister Bin podijelio gledaoce

Ova serija je najgledanija na Netflixu, a ljudi ne znaju šta da misle: Legendarni mister Bin podijelio gledaoce

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Komedija s Rovenom Atkinsonom "Man vs baby" prikazuje apsolutni haos kroz koji prolazi glavni junak, ali apsurdne situacije u koje upada s bebom zasmetale pojedinim gledaocima

Man vs baby serija na Netflixu Izvor: Netflix

Netfliksova božićna mini-serija "Man vs baby" sa Rovenom Atkinsonom u glavnoj ulozi, brzo se popela na sam vrh liste gledanosti ove striming platforme.

Iako je riječ o nastavku serije "Man vs. Bee" iz 2022. godine, novi naslov izazvao je znatno snažnije reakcije publike. Dok jedni seriju opisuju kao zabavnu i idealnu za gledanje tokom praznika, drugi je smatraju frustrirajućom i nelogičnom.

Roven Atkinson u "Man vs. Baby" ponovo tumači Trevora Binglija, nespretnog i pomalo baksuznog lika koji se stalno nalazi u nizu apsurdnih situacija. Nakon haotičnog iskustva čuvanja luksuzne kuće u seriji "Man vs. Bee", Trevor se zaklinje da više nikada neće raditi kao čuvar tuđe imovine.

Razveden i finansijski nestabilan, zapošljava se kao domar u maloj engleskoj školi, nadajući se mirnijem životu i makar skromnoj stabilnosti.

Uoči božićnih praznika čini se da mu se konačno sijmeši nešto pozitivno – planira da praznike provede sa ćerkom Medi i bivšom suprugom Džes. Međutim, planovi se ruše jednim telefonskim pozivom: Džes i Medi odlaze na Barbados sa njenim novim bogatim partnerom, a Trevor ostaje sam, bez posla i suočen s činjenicom da mora da obezbijedi 10.000 funti za ćerkinu školarinu u Parizu.

Pogledajte trejler:

Man vs Baby
Izvor: Netflix

Trevor istog dana gubi posao, prijeti mu iseljenje, a jedina slamka spasa pojavljuje se u vidu ponude koju ne može da odbije – 10.000 funti za čuvanje luksuznog penthausa u Londonu tokom Božića. Jedini problem? Mora da se pojavi na razgovoru za posao već tog popodneva. Situacija dodatno eskalira kada shvati da je, nakon školske božićne predstave, zaglavio s bebom koja je glumila Isusa u jaslicama, jer se roditelji nisu vratili po nju.

Tako počinje niz slapstik situacija u kojima Trevor pokušava istovremeno da se brine o bebi, stigne na razgovor za posao i izbjegne potpuni haos – što, očekivano, ne ide po planu.

Različite reakcije kritičara i publike

Prema Rotten Tomatoesu, "Man vs. Baby" ima solidnih 82 % pozitivnih recenzija kritičara, ali je publika stroga - ocjena gledalaca je tek 50 odsto. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

netflix serija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA