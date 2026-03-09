logo
Izašla je prije dva dana i već je najgledanija na Netflixu: 18+ drama zaludjela gledaoce

Izvor mondo.rs
0

Serija "Vladimir" trenutno ima oko 70 odsto pozitivnih ocjena na Rotten Tomatoesu.

Netfliksova serija Vladimir recenzje Izvor: Netflix

Kada je Netfliks najavio novu dramsku seriju pod nazivom "Vladimir", mnogi su pomislili da je reč o projektu koji ima veze sa ruskim predsjednikom. Zbunjenost su dodatno podstakle provokativne promotivne fotografije, ali se ubrzo ispostavilo da radnja nema nikakve veze sa politikom.

Serija, u kojoj glavne uloge tumače Rejčel Vajz i Leo Vudal, prati šarmantnog oženjenog profesora Vladimira i već dan nakon objavljivanja stigla je na prvo mjesto najgledanijih serija na Netfliksu u Srbiji.

O čemu govori serija Vladimir?

Radnja je smještena u akademsko okruženje, gde se starija profesorka engleskog jezika – poznata samo kao M, a koju igra Rejčel Vajz – suočava sa krizom srednjih godina.

Ona je u otvorenom braku sa suprugom Džonom, kog tumači Džon Sleteri, takođe akademikom čija je reputacija narušena zbog brojnih vanbračnih avantura.

Vladimir | Official Trailer | Netflix
Izvor: YouTube

U takvim okolnostima M počinje da preispituje sopstvenu privlačnost i pita se da li će ikada više biti "razlog nečije spontane er*kcije". Odgovor, ili makar privremeni beg od svakodnevice, pronalazi u mlađem kolegi Vladimiru, kog igra Leo Vudal, kojim vremenom postaje sve više opsjednuta.

Podijeljene reakcije publike i kritike

Serija trenutno ima oko 70 odsto pozitivnih ocjena na Rotten Tomatoesu, dok su recenzije na IMDb-u prilično podeljene. Neki gledaoci smatraju da je priča pomalo haotična, dok drugi hvale njenu nekonvencionalnost i drugačiji pristup.

"Očekivao sam tipičnu psihološku dramu, a ispalo je da je mnogo oštrija i mračnija nego što sam mislio", napisao je jedan gledalac.

Drugi dodaje: "Sve u svemu – pametna, elegantna i bolja nego što ocjena sugeriše."

Da li vrijedi pogledati seriju Vladimir?

Kritičari ističu da je jedina prava "mana" možda to što je teško poverovati da bi neko poput Rejčel Vajz mogao da bude ignorisan ili zanemaren u bilo kom kontekstu. Ipak, kada se to stavi po strani, serija nudi niz neočekivanih obrta i atmosferu koja se postepeno menja pred gledaocima.

Oni koji očekuju provokativnu i duboku analizu ženske želje možda će ostati donekle uskraćeni, ali Vladimir svakako donosi intrigantno iskustvo – često drugačije od onoga što najava nagoveštava, ali dovoljno strastveno i neobično da može prijatno da iznenadi publiku.

Serija je dostupna na Netfliksu i još uvek drži prvo mesto najgledanije u Srbiji.

