Mundijal kao "Superboul": Spektakl na poluvremenu, nastupili Madona, Šakira, BTS i Biber

Finale Svjetskog prvenstva između Španije i Argentine obilježili su nastupi najvećih svjetskih muzičkih zvijezda. Fifa je prvi put organizovala šou na poluvremenu po uzoru na Superboul.

Izvor: WILLIAM VOLCOV / imago sportfotodienst / Profimedia

Fifa je prvi put organizovala šou na poluvremenu finala Svjetskog prvenstva.

Na sceni su nastupili Madona, Šakira, BTS, Džastin Biber i brojne druge svjetske zvijezde.

Program je bio posvećen i promociji Fifa Globalnog fonda za obrazovanje.

Finale Svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine između Španije i Argentine ostaće upamćeno ne samo po borbi za titulu svjetskog prvaka, već i po spektakularnom programu na poluvremenu, kakav do sada nije viđen na Mundijalima.

Na stadionu "MetLajf" u Nju Džerziju održan je 25-minutni šou, iako je prvobitno bilo najavljeno da će trajati 17 minuta. Prema grubim procjenama, spektakl je pratilo oko milijardu gledalaca širom svijeta.

Program je osmislio frontmen grupe "Coldplay" Kris Martin, a na sceni su se smjenjivala neka od najvećih imena svjetske muzičke industrije.

Šou je otvorila Madona izvođenjem svog hita "Music", a tokom nastupa pridružile su joj se brazilske fudbalske legende Ronaldo Nazario i Ronaldinjo.

THE QUEEN OF POP MADONNA PERFORMING AT THE FIFA HALFTIME SHOW!!!pic.twitter.com/sh1C0rF1c9 — Emre. (@EmreAkn)July 19, 2026

Nakon toga, venecuelanski dirigent Gustavo Dudamel, uz orkestar sastavljen od članova Njujorške filharmonije i Simfonijskog orkestra "Simon Bolivar", izveo je prepoznatljivu sportsku himnu "Seven Nation Army", uz učešće likova iz "Mapetovaca".

Na scenu je potom izašao južnokorejski sastav BTS, koji je izveo svjetski hit "Dynamite".

190726 ✦ PERFEITOS DONOS DO MUNDO TODO!!!



BTS acaba de apresentar ‘Dynamite’ no intervalo da Copa do Mundo 2026!!!



BTS AT WORLD CUP 2026#BTSxWORLDCUP2026#BTSHALFTIMESHOWpic.twitter.com/68MDWRAhDa — MYG TEAM BR (@mygteambr)July 19, 2026

Džastin Biber predstavio se akustičnom verzijom pjesme "Everything Hallelujah", nakon kratkog scenskog nastupa glumaca Džejsona Sudejkisa i Brendana Hanta, poznatih po seriji "Ted Laso".

Jedan od vrhunaca večeri bio je nastup Šakire i afričke muzičke zvijezde Berna Boja, koji su izveli zvaničnu himnu prvenstva "Dai Dai", pjesmu koja se čula uoči svake od 104 utakmice na turniru.

⚽️️ Watch Shakira performing “Dai Dai” (feat. Burna Boy) during the FIFA World Cup halftime show in New Jersey!pic.twitter.com/Xb96b2twHk — ShakiraMedia (@ShakiraMedia)July 19, 2026

Kolumbijska pjevačica nastupila je bosa, u haljini od žutog i ružičastog perja, okružena plesačima u kostimima sličnog stila, među kojima je bila i grupa djece.

Ovo je bio njen četvrti nastup na svjetskim prvenstvima, nakon izvođenja pjesama "Hips Don't Lie" 2006. godine, "Waka Waka (This Time for Africa)" na Mundijalu u Južnoj Africi 2010. i "La La La (Brazil 2014)" četiri godine kasnije.

Spektakl je završen nastupom dječjeg hora PS22, Krisa Martina, kao i brojnih likova iz "Mapet šoua" i "Ulice Sezam".

Bogat program i prije početka finala

Finalu je prethodila svečana ceremonija zatvaranja Svjetskog prvenstva.

Robi Vilijams izveo je himnu "Desire" zajedno sa Nikol Šerzinger i Laurom Pauzini.

U programu su nastupili i jutjuber IShowSpeed, kao i muzičari Post Malon i Svej Li, dok se prisutnima motivacionim govorom obratio holivudski glumac Tom Kruz.

Himnu Sjedinjenih Američkih Država otpjevala je Dženifer Hadson, dok su himne Španije i Argentine izvedene uživo, za razliku od većine utakmica na ovogodišnjem prvenstvu.

Na tribinama stadiona "MetLajf" bili su brojni sportisti i poznate ličnosti, među kojima Havijer Bardem, Bijonse i Džej Zi, Timoti Šalame, Kajli Džener i Met Dejmon.

Uvođenjem programa na poluvremenu, po uzoru na Superboul, Fifa je prvi put spojila najveći fudbalski događaj na svijetu sa formatom spektakla karakterističnim za američki sport.

Istovremeno, cijeli program imao je i humanitarni karakter, jer je bio posvećen promociji FIFA Globalnog fonda za obrazovanje, koji prikuplja sredstva za omogućavanje pristupa obrazovanju i sportu djeci širom svijeta.