Freshwave ulazi u završnicu: Posljednja noć donosi Vojka V, Buč Kesidi i svjetske DJ zvijezde (Foto, video)

Freshwave večeras ulazi u veliko finale. Posljednje festivalske noći nastupaju Vojko V, Buč Kesidi, Sem Paganini, Rekondite...

Tvrđava Kastel večeras će biti mjesto završnice ovogodišnjeg Freshwave festivala, koji je tokom prethodne dvije noći okupio hiljade posjetilaca i ponudio spoj regionalnog roka, hip-hopa, trapa i elektronske muzike.

Treće i posljednje veče donosi novu smjenu izvođača, a na Main Stageu publiku očekuju Kosnik, Vojko V i Buč Kesidi, nakon kojih slijede međunarodna imena elektronske scene – Nebs Džek, Sem Paganini, Rekondajt i Di Džej Džok.

Freshwave se ove godine održava od 6. do 8. avgusta na tvrđavi Kastel, uz koncept “Enter the Nexus”, koji je festival postavio kao mjesto susreta različitih žanrova, izvođača i publike.

Prva noć: Od Leta 3 do elektronskog zvuka

Prva festivalska noć počela je nastupima na tri bine, dok je najveća pažnja bila usmjerena na Main Stage, na kojem su se smjenjivali rok, hip-hop i elektronska muzika.

Program na glavnoj bini otvorio je bend Čarna, nakon čega je pred publiku izašao Z++, koji je svojim hitovima podigao atmosferu uoči nastupa grupe Let 3.

Prepoznatljiv scenski izraz i energija Leta 3 obilježili su prvi dio festivalske noći, a Mrle je neposredno prije nastupa govorio o posebnom osjećaju koji se javlja pred izlazak na binu.

“Prije nego što izađem na binu, protiče mi cijela povijest čovječanstva, sve mi se to vrti kroz glavu, od trenutka kad smo postali pa na ovamo”, rekao je Mrle.

Govoreći o vezi između izvođača i publike, istakao je da je upravo ta razmjena energije suština svakog koncerta.

“Kada se spoje naše glave i misli sa publikom, to je taj trenutak spajanja kada postanemo jedno”, poručio je Mrle.

Upravo je ta razmjena energije obilježila prvo veče na Main Stageu, na kojem je svoj prepoznatljiv muzički izraz predstavio i Z++, odnosno Zvonimir Husnjak.

On je objasnio da svoje nastupe gradi kroz tri različite cjeline, pri čemu završnica određuje konačan utisak o koncertu.

“Moji nastupi su većinom oformljeni u tri dijela. Prvo bude dobar dio, pa srednji dio, ljubavne pjesme, a onda se u trećem dijelu pokaže kakav je zaista nastup. Ako je treći dio odličan, onda je nastup odličan”, rekao je Z++.

Nakon koncertnog dijela večeri, ritam na glavnoj bini preuzela su imena elektronske muzičke scene. Poslije nastupa grupe Let 3 publici se predstavio Mene, a zatim su za pult stali Sebastien Leger i Denis Sulta.

Prvo veče na Main Stageu završeno je zajedničkim b2b setom izvođača Naaba i Vuke Vukosavljevića.

Dok je glavna bina bila u znaku velikih koncertnih i DJ nastupa, program se odvijao i na Energy i Funk You Stageu.

Na Energy Stageu nastupili su IX, Jan Frost, Machado b2b Mekhu, Siniša Tamamović, Milensi i Hototo.

Na Funk You Stageu publiku su do jutarnjih časova zabavljali David Medić, S3GX, Minja Despot b2b Čanki, Delulu, Maja, Pidži, Elvn i S.Mo.

Druga noć: Hiljade ljudi pjevale kao jedno

Druga noć Freshwavea donijela je još snažniji spoj regionalnog hip-hopa i roka sa zvukom velikih imena svjetske elektronske scene.

Elemental, Zoster i Grše vodili su publiku kroz koncertni dio programa, dok su nakon ponoći glavnu binu preuzeli Fiona Kraft, Patrik Bojmel, Koeus i Mladen Tomić.

Raznovrstan program još jednom je pokazao prepoznatljiv karakter Freshwavea, koji na istom mjestu okuplja različite žanrove, izvođače i generacije publike.

Program na Main Stageu otvorio je Elemental i svojim najpoznatijim pjesmama od samog početka podigao atmosferu.

Poseban trenutak nastao je kada je publika uglas zapjevala neke od najstarijih pjesama zagrebačkog benda, što je iznenadilo i oduševilo Remi.

“U dijelu kada pjevamo refren, mi i publika u isti glas, to je onaj trenutak kada se potpuno povežemo sa publikom i postanemo jedno. Tu se spoje naše vibracije i nekako dišemo kao jedno”, rekla je Remi.

“Kada izvodiš pjesmu i vidiš da ljudi sa tobom pjevaju stihove koje si stvarao u nekom svom filmu, mjesecima ili godinama ranije, shvatiš da im to nešto znači. Kada ih pjevaju i osjećaju sa istim žarom koji osjećaš i ti, to je trenutak kada smo jedno sa publikom”, istakla je Remi.

Nakon Elementala, publika je sa nestrpljenjem dočekala Zoster.

Od prve do posljednje pjesme trajalo je horsko pjevanje, a podjednako dobro prihvaćene su i nove pjesme koje se već godinama nalaze na repertoaru mostarskog benda.

Vrhunac koncertnog dijela noći uslijedio je izlaskom Gršeta na Main Stage.

Redali su se hitovi “Forza”, “Fantazija”, “Mangio Pasta” i “Tokyo Drift”, dok je publika znala gotovo svaki stih i energiju sa bine vraćala istom snagom.

Hiljade glasova pretvorile su Gršetov nastup u jedno od najupečatljivijih izdanja druge festivalske noći.

Elektronski ritam trajao do jutra

Završetkom koncertnog dijela energija na Main Stageu nije oslabila.

Od ponoći je za pult stala Fiona Kraft i otvorila elektronsko poglavlje večeri, nakon čega je nastupio Patrik Bojmel, jedno od najznačajnijih imena ovogodišnjeg festivalskog programa.

Izvor: freshwave festival, promo

Program su nastavili Koeus i Mladen Tomić, koji su publiku vodili kroz završne sate druge noći Freshwave festivala.

Smjena velikih koncertnih nastupa i elektronskih setova omogućila je da ritam na glavnoj bini traje sve do jutra.

Program se istovremeno odvijao i na preostale dvije bine. Na Energy Stageu nastupili su Doel, Milhaus, Luka Čikić, Vahikabi, Najdžel, Komesar Lag i Tara Blu, dok su na Funk You Stageu publiku zabavljali Dejv b2b S.Mo, Lidija, ARYA, Filipp, SARA, Ladjarski, SER Džou i Maja b2b Delulu.

Večeras posljednja noć: Vojko V, Buč Kesidi i svjetski techno zvuk

Nakon dvije noći različitih muzičkih pravaca, Freshwave večeras ulazi u završnicu.

Na Main Stageu program počinje u 20 časova nastupom Kosnika. U 21 čas na binu izlazi Vojko V, dok je za 22.15 zakazan nastup benda Buč Kesidi.

Nakon ponoći festival prelazi u elektronski dio programa.

U 00.00 časova nastupa Nebs Džek, u 1.30 Sem Paganini, u 3.15 Rekondajt, dok je za 4.45 zakazan nastup Di Džej Džoka.

Zvanični program festivala potvrđuje da će završno veče ponovo spojiti regionalna koncertna imena sa međunarodnom elektronskom scenom, što je jedna od osnovnih karakteristika ovogodišnjeg izdanja.

Sem Paganini, jedno od velikih imena završne večeri, gotovo tri decenije važi za prepoznatljivog predstavnika techno scene. Njegov dolazak dio je ovogodišnjeg međunarodnog programa Freshwavea, koji uključuje i druga značajna imena savremene elektronske muzike.

Satnica Main Stagea za posljednju noć:

20.00 – Kosnik

21.00 – Vojko V

22.15 – Buč Kesidi

00.00 – Nebs Džek

1.30 – Sem Paganini

3.15 – Rekondajt

4.45 – Di Džej Džok

Tri festivalske noći tako će biti zaključene istim konceptom koji je obilježio cijeli ovogodišnji Freshwave – susretom različitih žanrova, scena i generacija publike na jednom mjestu.

Od Leta 3 i Z++ na početku festivala, preko Elementala, Zostera i Gršeta druge večeri, do Vojka V i Buč Kesidija večeras, Kastel je tokom tri dana bio prostor u kojem su regionalni koncertni izvođači i međunarodna elektronska scena dijelili istu publiku.

A kada nakon ponoći na binu izađu Nebs Džek, Sem Paganini, Rekondajt i Di Džej Džok, Freshwave će dobiti i svoju posljednju, elektronsku kulminaciju ovogodišnjeg izdanja.