Masterklas Vudija Harelsona u Sarajevu: "Svaki glumac voli da se pravi važan"

Američki glumac Vudi Harelson večeras prima Počasno Srce Sarajeva. Na masterklasu govorio o filmu "Dobrodošli u Sarajevo", ratu u BiH i svojoj bogatoj karijeri.

Izvor: SFF

Vudi Harelson večeras će primiti Počasno Srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i bogatu glumačku karijeru, a tim povodom na Sarajevo Film Festivalu održao je i masterklas pred brojnom publikom.

Priznanje će američkom glumcu biti uručeno večeras u Ljetnom kinu Coca-Cola, nakon čega će uslijediti projekcija filma "Dobrodošli u Sarajevo" reditelja Majkla Vinterbotoma iz 1997. godine. Film, koji je iste godine prikazan na Kanskom festivalu i Sarajevo Film Festivalu, bavi se ratom u Bosni i Hercegovini i ulogom novinara u njegovom izvještavanju, a zasnovan je na knjizi novinara Majkla Nikolsona "Natašina priča".

Tokom masterklasa u Bosanskom kulturnom centru, koji je moderirao britanski filmski kritičar Nil Jang, Harelson se prisjetio snimanja filma "Dobrodošli u Sarajevo" 1996. godine i uporedio tadašnji grad sa današnjim.

"Dosta toga se promijenilo. Tada je bio policijski sat. Sada jedva možeš proći ulicom. Živo je. Dogodila se metamorfoza", rekao je Harelson.

Dodao je da ga je tokom boravka u Sarajevu devedesetih godina posebno impresionirao duh ljudi.

"Ljudi su bili toliko prijatni i duhoviti. Nisam mislio da će biti takvi nakon svega što su preživjeli. Humor ih je motivisao da nastave dalje", kazao je glumac.

Prikazan je i isječak iz filma "LBJ", u kojem je Harelson tumačio predsjednika Lindona Bejnsa Džonsona.

"Želio sam to uraditi jer me je Rob Rajner pitao", rekao je glumac, ističući da mu je bila posebna čast sarađivati sa dugogodišnjim prijateljem.

Publiku je nasmijao i pričama iz privatnog života, priznajući da i danas osjeća potrebu da bude u centru pažnje.

"Mislim da se svaki glumac ovdje pravi važan. Još uvijek se pravim važan. Svaki dan pokušavam uraditi nešto. Stalno osjećam potrebu da napravim neki performans", rekao je kroz smijeh.

Govoreći o ulozi u filmu "Rođene ubice", našalio se na račun svoje posvećenosti detaljima.

"Za 'Rođene ubice' sam odlučio da je moj lik iz istočnog Kentakija, a onda sam shvatio da je to samo meni važno i da niko neće primijetiti", rekao je.

Harelson je publici otkrio i da je prethodne večeri upoznao brojne glumce iz regiona.

"Sjećam te se. Hvata me nostalgija za jučerašnjim danom", našalio se obraćajući se jednom od prisutnih i izazvao novi talas smijeha.

Počasno Srce Sarajeva biće mu uručeno večeras uoči projekcije filma "Dobrodošli u Sarajevo", koja počinje u 20.30 časova.

Harelson važi za jednog od najcjenjenijih američkih glumaca svoje generacije. Karijeru je započeo u popularnoj seriji "Kafić Uzdravlje", za koju je osvojio nagradu Emi, a kasnije je ostvario zapažene uloge u filmovima "Narod protiv Larija Flinta", "Glasnik", "Tri plakata izvan grada", "Nema zemlje za starce" i "Zombilend".