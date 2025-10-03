Opanci za 150 evra, hit u Švedskoj: Balkanski simbol seoske tradicije sada je svjetski modni trend

Mi ih se stidimo, a opanci u Švedskoj hit: Novi modni trend, slike na TikToku, pogledajte ovo čudo
Tiktokerka iz Bosne i Hercegovine, koja živi u Švedskoj i objavljuje pod profilom @gabbzziii, podijelila je viralni video cipela koje je ugledala u jednoj prodavnici obuće u Švedskoj, izazvavši brojne reakcije pratilaca sa Balkana.
Na snimku se vide cipele koje neodoljivo podsjećaju na naše gumene opanke — i koštaju 150 evra.
„Opanci za 150 evra, posljednja moda“, rekla je u videu.
„Dok se mi na Balkanu stidimo seoskih opanaka, u Švedskoj su oni najnoviji modni trend – 150 evra, a ima ih čak i u narandžastoj boji“, dodala je.
Iako cipele zaista podsjećaju na gumene opanke ili kaljače, u pitanju su muške gumene kaljače norveškog brenda Swims, specijalizovanog za modernu i funkcionalnu obuću.
Ova vrsta obuće služi kao vodootporna zaštita koja se navlači preko klasičnih muških cipela kako bi ih zaštitila od kiše i prljavštine. Na zvaničnom sajtu brenda prikazano je kako se galoše obuvaju preko cipela i štite ih od kiše.
Galoše su dostupne u narandžastoj, crnoj, tamnoplavoj i maslinastozelenoj boji, a cijene se kreću oko 80 evra, odnosno 900 norveških kruna.
Snimak je podstakao brojne komentare:
- „Bili smo moderni, a da toga nismo ni bili svjesni.“
- „Sve smo radili prvi.“
- „Balenciaga izbaci gumeni opanak i cijena bude 3000 evra.“
- „Ko nam je kriv kad nismo zaštitili patent.“
