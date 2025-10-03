logo
Opanci za 150 evra, hit u Švedskoj: Balkanski simbol seoske tradicije sada je svjetski modni trend

Opanci za 150 evra, hit u Švedskoj: Balkanski simbol seoske tradicije sada je svjetski modni trend

Mi ih se stidimo, a opanci u Švedskoj hit: Novi modni trend, slike na TikToku, pogledajte ovo čudo

Gumeni opanci kao kaljače za 150 evra trend Izvor: TikTok / gabbzzii

Tiktokerka iz Bosne i Hercegovine, koja živi u Švedskoj i objavljuje pod profilom @gabbzziii, podijelila je viralni video cipela koje je ugledala u jednoj prodavnici obuće u Švedskoj, izazvavši brojne reakcije pratilaca sa Balkana.

Na snimku se vide cipele koje neodoljivo podsjećaju na naše gumene opanke — i koštaju 150 evra.

 „Opanci za 150 evra, posljednja moda“, rekla je u videu.

„Dok se mi na Balkanu stidimo seoskih opanaka, u Švedskoj su oni najnoviji modni trend – 150 evra, a ima ih čak i u narandžastoj boji“, dodala je.

@gabbzziiOpanak 150e, poslednja moda#dijaspora#balkan#balkanstyle#balkantiktok#opanak#srbija#bosna#svedka♬ originalljud - Gabbzzii

Iako cipele zaista podsjećaju na gumene opanke ili kaljače, u pitanju su muške gumene kaljače norveškog brenda Swims, specijalizovanog za modernu i funkcionalnu obuću.

Ova vrsta obuće služi kao vodootporna zaštita koja se navlači preko klasičnih muških cipela kako bi ih zaštitila od kiše i prljavštine. Na zvaničnom sajtu brenda prikazano je kako se galoše obuvaju preko cipela i štite ih od kiše.

Galoše su dostupne u narandžastoj, crnoj, tamnoplavoj i maslinastozelenoj boji, a cijene se kreću oko 80 evra, odnosno 900 norveških kruna.

Snimak je podstakao brojne komentare:

  • „Bili smo moderni, a da toga nismo ni bili svjesni.“
  • „Sve smo radili prvi.“
  • „Balenciaga izbaci gumeni opanak i cijena bude 3000 evra.“
  • „Ko nam je kriv kad nismo zaštitili patent.“

Tekst: Index.hr / Lepa&Srećna /

