Kupoholičari, strpite se još malo: Šta treba da kupujete sada, a šta će tek da bude na sniženju

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Šta je dobro da kupite, a šta da preskočite u oktobru?

savjeti za popuste i kupovinu Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Sezonska groznica praznične kupovine još nije počela, ali već možete da naiđete na odlične popuste. Oktobar donosi sjajne prilike da uštedite na nekim stvarima, ali i da izbjegnete impulsivne kupovine jer će željene stvari uskoro pojeftiniti. Evo šta se isplati da kupite, a šta bi trebalo da preskočite ovog meseca.

Stvari koje vrijedi kupiti

Baštenski namještaj i oprema

Cijene stolova, ležaljki, roštilja, alata za baštu i kamp opreme padaju već početkom oktobra. Ako sada iskoristite popuste, možda ćete još i uspjeti da uživate u njima prije nego što ih spakujete za zimu.

Bicikli

Kako se vrijeme hladi, prodavci spuštaju cijene starih modela, i klasičnih i električnih bicikala. Ne brinite, nisu "zastarjeli", samo su modeli od prošle ili pretprošle godine koji nisu prodati. Oktobar je i dobar trenutak da zamenite gume ili obavite servis.

Kostimi i dekoracije za Noć vještica

Što se više bliži 31. oktobar, to su popusti veći. Ako ne insistirate na planiranju unaprijed, možete lijepo da se obučete uz mnogo manji trošak.

Jesenja garderoba

Prodavci već oslobađaju police za zimske kolekcije, pa su snižene jakne, džemperi i cipele za prelazni period. Idealna prilika da obnovite garderobu po nižoj cijeni.

Stvari koje bi trebalo da preskočite

Zimske jakne i čizme

Prava sniženja toplih stvari kreću tek oko praznika. Još uvijek nije vrijeme za glomazne komade, strpite se malo.

Sredstva i uređaji za čišćenje

Ako planirate da kupite novi usisivač ili robotskog pomoćnika, sačekajte Crni petak. Tada će popusti biti najveći.

Elektronika

Televizori, laptopovi i tableti tek u novembru će da pojeftine. Oktobar nije povoljan mjesec za tehniku.

Kućni aparati

Ne žurite sa kupovinom frižidera, rerne ili mašine za veš, jer već od 1. novembra počinju rasprodaje uoči Crnog petka.

Tagovi

kupovina popust savjeti

