Kako izliječiti ispucale pete: 3 prirodne maske su jeftino rješenje, sastojke već imate

Kako izliječiti ispucale pete? Evo savjeta!

Izvor: Shutterstock

Ispucale pete nisu samo estetski problem, već mogu biti i veoma bolne. Umjesto skupih tretmana i agresivnih preparata, rješenje se često krije u jednostavnim, prirodnim sastojcima koje već imate kod kuće.

Domaće maske mogu dati vidljive rezultate već poslije nekoliko primjena, pod uslovom da se koriste redovno i uz osnovnu njegu.

Koža na petama prirodno je deblja i suvlja jer nema lojne žlijezde. Kada se tome dodaju faktori poput neudobne obuće, dugog stajanja, nedostatka hidratacije ili zanemarivanja njege, dolazi do zadebljanja i pucanja.

Zimi problem pogoršava suv vazduh, dok ljeti otvorena obuća dodatno isušuje stopala. Rezultat je koža koja gubi elastičnost i počinje da puca.

Domaće maske koje pomažu

Maslinovo ulje, med i jogurt

Ova kombinacija hidrira, omekšava i blago obnavlja kožu. Maslinovo ulje hrani, med podstiče regeneraciju i djeluje antibakterijski, dok jogurt uklanja mrtve ćelije. Sjedinite po jednu kašiku svakog sastojka, nanesite na pete i ostavite da djeluje barem pola sata, idealno preko noći uz pamučne čarape.

Banana i mlijeko

Zgnječena zrela banana u kombinaciji sa nekoliko kašika mlijeka daje hranljivu smjesu koja omekšava kožu i vraća elastičnost. Nanesite na pete, ostavite 20–30 minuta, pa isperite mlakom vodom.

nega stopala i peta

Izvor: Shutterstock

Soda bikarbona i limun

Soda bikarbona blago uklanja zadebljanja, dok limun osvježava i pomaže regeneraciji. Pomiješajte dvije kašike sode sa sokom od pola limuna i malo vode da dobijete pastu. Nanesite na pete, lagano umasirajte i ostavite 10–15 minuta, zatim isperite i obavezno nanesite hidratantnu kremu ili ulje.

Kako koristiti maske

Prije nanošenja, stopala potopite u toplu vodu desetak minuta da bi se koža omekšala. Nakon toga ih nježno osušite peškirom i nanesite masku u debljem sloju. Najbolje je da obujete pamučne čarape i ostavite masku da djeluje duže vrijeme. Za vidljive rezultate, maske koristite dva do tri puta nedjeljno. Već nakon prve upotrebe koža će biti mekša, a uz redovnu njegu pukotine će se postepeno povlačiti.

Da biste produžili efekat, svakodnevno hidrirajte stopala kremom ili uljem i izbjegavajte hodanje bosonogi po tvrdim površinama. Jednom nedjeljno nježno uklonite zadebljanu kožu kamenom ili turpijom, ali bez agresivnog trljanja.

Efikasnost ovih maski može da varira od osobe do osobe. Ako su pukotine duboke, bolne ili krvare, kućni tretmani neće biti dovoljni – tada je najbolje potražiti savjet dermatologa ili pedikira. Limun i soda bikarbona mogu biti blago iritantni ako se koriste prečesto ili na osjetljivoj koži, pa ih treba primjenjivati umjereno i uvijek završiti tretman hidratacijom. Najbolji rezultati dolaze iz dosljedne, blage njege, a ne iz brzih i grubih tretmana.

(Lepa i srećna/Mondo)