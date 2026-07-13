Zaboravite brushalter: Pet genijalnih zamjena koje su hit ljeta 2026.

Evo kako da uživate u omiljenim komadima koji otkrivaju leđa, a da ne izgledate degutantno.

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Tokom ljeta u fokusu je odjeća sa otvorenim leđima i tankim bretelama, pa brushalter postaje estetski višak.

Treba izbjegavati tanke i providne materijale bez potpore i grudnjake sa providnim bretelama, jer djeluju neuredno i neukusno.

Treba izbjegavati tanke i providne materijale bez potpore i grudnjake sa providnim bretelama, jer djeluju neuredno i neukusno. Postoje alternative koje izgledaju lijepo, i u kojima ćete lakše disati ako ne volite brushalter.

Da li spadate u grupu žena kojoj grudnjaci uopšte ne smetaju ili pripadate onom dijelu ženske populacije koji brushalter gleda kao nužno zlo?

Ako ste se prepoznali u ovom drugom, trend koji je zaludio modni svijet i vama će se dopasti!

Tokom ljeta 2026. godine moderna je odjeća koja otkriva leđa, kao i izuzetno tanke bretele na haljinama i bluzama, pa je brushlater postao višak koji kvari izgled. Ali, kako da se grudi napred ne ocrtavaju?

Stručnjaci imaju 5 savršenih predloga:

Bralet

Na 1. mjestu je takozvani bralet bez žica, koji je lagan, mekan i praktično bestežinski. Bralet savršeno zadržava oblik, a pritom uopšte ne steže grudi, pa se fenomenalno kombinuje uz ljetnje haljine, bluze sa otvorenim leđima ili poluprozirne topove.

Top od debelog pletiva

Zatim slijedi top od guste trikotaže. Posebno su popularni modeli sa širokim bretelama ili na vezivanje, jer gusta tkanina pouzdano fiksira grudi, a sam izgled djeluje potpuno prirodno i opušteno.

Naljepnice za grudi

Na 3. mjestu su nalepnice za grudi, koje su danas daleko od onih starih jednokratnih modela. Moderne naljepnice mogu biti dekorativne, silikonske ili platnene, veoma se lako fiksiraju i potpuno su nevidljive ispod odjeće, što ih čini idealnim za haljine sa izrezima.

Košulje na golo tijelo

Još jedna sjajna opcija su lanene ili pamučne košulje obučene na golo tijelo, prenosi Žena. Prirodne tkanine dišu i štite vas od pregrijavanja, a najvažnije je da birate materijale sa gušćim tkanjem, kako se ne bi providjeli.

Ugrađena podrška

Na kraju, tu su i komadi, pretežno kombinezoni ili korseti, sa ugrađenom podrškom, odnosno sa ušivenim unutrašnjim dijelom koji pruža potporu, a ništa vas ne steže niti se ocrtava.

Neukus je jedini trend koji nikad ne treba pratiti

Prije nego što zauvijek zamijenite svoj brushalter nečim drugim, morate uzeti u obzir strukturu same tkanine, jer ona mora biti dovoljno čvrsta. Takođe, otvoreni izrezi uvijek zahtijevaju posebna rješenja, a vaš lični konfekcijski broj diktira da li vam je dovoljan samo top ili vam treba i dodatna fiksacija.

U galeriji pogledajte najmodernije haljine za ljeto 2026:

Sa druge strane, postoje i stvari koje definitivno treba izbjegavati u širokom luku. Apsolutni antitrendovi su previše tanke ili prozirne tkanine bez ikakve zaštite, kao i opasni trikovi sa društvenih mreža koji podrazumijevaju lijepljenje običnog selotejpa. Grudnjaci sa prozirnim bretelama su takođe veliko ne, jer one nikada nisu zaista nevidljive.

Izbjegavajte i majice sa dubokim dekolteom ispod kojih nema apsolutno ničega, jer to često izgleda prilično neuredno, a isto važi i za ogromne predimenzionirane dukseve na golo tijelo usred ljeta, jer to jednostavno ne izgleda dobro.

(Lepa i srećna/Mondo)