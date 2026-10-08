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Parfem koji se nosi samo za lični užitak: Šta su komfort mirisi i zašto ih obožavamo?

Parfem koji se nosi samo za lični užitak: Šta su komfort mirisi i zašto ih obožavamo?

Izvor Lepa i srećna
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Jesen donosi trend komfort mirisa, koji se prilagođava svakoj ženi ponaosob i koji obožavamo!

Šta su comfort parfemi i zašto ih volimo? Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Dok neke parfeme biramo da bismo ostavili utisak, postoje i oni koje nosimo samo zbog sebe. Ne moraju da budu jaki, zavodljivi ili upečatljivi - dovoljno je da nas podsjete na nešto prijatno i poznato. Upravo takvi su "comfort" parfemi, mirisni trend koji privlači pažnju ove jeseni.

Oni mirišu na toplinu, čistu posteljinu, omiljeni džemper, jutarnju kafu, vanilu ili trenutak kada se poslije napornog dana konačno ušuškamo kod kuće.

Šta su "comfort" parfemi?

Za razliku od mirisa koje biramo prema tome kako želimo da nas drugi dožive, ovi parfemi više se zasnivaju na tome kako želimo da se osjećamo. Zato ne postoji jedna karakteristična nota. Neki su kremasti i slatkasti, drugi puderasti i čisti, dok treći imaju toplu drvenastu ili blago začinsku bazu. Zajedničko im je to što stvaraju osjećaj poznatog i prijatnog.

Vanila je i dalje jedan od favorita

Vanila je među najčešćim izborima za ovu vrstu mirisa, ali ne mora da bude izrazito slatka. Može biti kremasta i mliječna, elegantna i suva ili kombinovana sa sandalovinom, amberom i mošusom.

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Izvor: Shutterstock

Ako želite miris koji podsjeća na topao džemper i večernji ritual nege, kremasta vanila je odličan izbor. Za sofisticiraniju varijantu potražite je u kombinaciji sa drvenastim notama.

Mošus i puderaste note za efekat čiste kože 

Beli mošus, puderasti akordi i mirisi koji podsjećaju na svježe opran veš stvaraju utisak čistoće, ali bez klasičnog "sapunastog" efekta. Sandalovina i takozvani kašmirasti akordi daju dodatnu mekoću i toplinu. Takvi parfemi uglavnom ostaju bliže koži, pa nisu namenjeni tome da ispune cijelu prostoriju.

Mogu da mirišu i na kafu i kolače

U ovu priču uklapaju se i gurmanski mirisi sa kafom, kakaom, karamelom, bademom, medom, tonkom ili mlečnim notama. Ipak, dobar comfort parfem ne mora bukvalno da miriše kao kolač. Kafa može biti gorka i drvenasta, vanila elegantna, a karamela tek blago prisutna, prenosi Lepota i zdravlje. Upravo zbog toga ovakvi mirisi mogu biti mnogo nosiviji nego što zvuče na prvi pogled.

Zašto nam ovakvi mirisi toliko prijaju?

Miris je snažno povezan sa sjećanjima i emocijama, pa određene note mogu da nas vrate u neki poznat i prijatan trenutak. Zato "comfort" parfem nije samo još jedan miris u kolekciji. To može biti onaj koji prskamo ujutru jer želimo da se osećamo lijepo, čisto i ušuškano - čak i kada ga niko drugi ne primijeti.

Ako želite da pronađete svoj miris za ovu jesen, među notama tražite vanilu, bijeli mošus, sandalovinu, amber, tonku, badem, kafu ili puderaste akorde.

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