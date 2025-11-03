logo
"Zamisli da njega ugledaš pijan na ulici": Internet izglasao najbolji kostim za Noć vještica

Autor Vesna Kerkez
Mnogi su se na mrežama složili u mišljenju da je "Isus na lebdećem oblaku" najmaštovitiji kostim ove godine.

kostim isusa koji leti na oblaku za noć vještica Izvor: instagram.com/stillspooky_mask

Tradicionalno Noć vještica se održava svake godine 31. oktobra u zapadnom svijetu, a kostimiranje na ovaj dan uzelo je maha i kod nas. Internetom kruže snimci i slike najmaštovitijih kostima, a ove godine veliku pažnju privukao je čovjek prepušen u Isusa Hrista.

Pogledajte kako je izgledao dok "lebdi" na oblaku:

Ljudi na ulici su se osvrtali u nevjerici, a on je čak prišao jednom od beskućnika i odlomio mu parče hljeba koji je nosio u ruci.

Komentari su bili podjednako zanimljivi: "Ok, brat je pobijedio za Noć vještica", "Zamisli da si pijan ili naduvan i ugledaš ovo!" "Kao vjerniku, za mene je ovo najbolji kostim", "Nakon svih strašnih i zlih kostima konačno je vrijeme za jedan pozitivan".

