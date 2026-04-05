9 betonskih cijevi 10 metara ispod površine mora: Tunel iz 1978. godine transformišu u turističku atrakciju

U hrvatskom gradu Bakar, nedaleko od Rijeke, nalazi se podmorski tunel dug 395 metara, nekada korišćen za transport uglja. On će uskoro biti pretvoren u multimedijalni centar i otvoren za turiste kao jedinstveni primer industrijske baštine na Jadranu.

Zamislite miran primorski gradić, a ispod njegove površine ogromnu betonsku konstrukciju.

Upravo takvu neobičnu tajnu čuva Bakar, mali grad na Kvarneru, čiji bi tunel skriven pod morem uskoro mogao da postane nova turistička atrakcija.

Smješten između brda i plavetnila Bakarskog zaliva, Bakar je poznat po svojoj bogatoj istoriji.

Njegovo staro gradsko jezgro proglašeno je spomenikom kulture još 1968. godine, a sada bi mogao da dobije i jedinstveni spomenik industrijske baštine, tunel koji povezuje dvije obale zaliva.

Podmorski gorostas dug skoro 400 metara

Tunel je izgrađen 1978. godine kao dio infrastrukture nekadašnje koksare, fabrike koja je decenijama obilježavala život grada, ali i ostavila težak ekološki trag.

Ova betonska konstrukcija dugačka je 395 metara, a u njen unutrašnji prostor moglo bi da stane čak 30 autobusa.

Sastoji se od devet betonskih cijevi prečnika oko tri i po metra, koje se nalaze deset metara ispod površine mora. Cijevi ne leže na morskom dnu niti plutaju, već ih nose posebni stubovi. Na površini su vidljivi samo ulazi, zaštićeni metalnim rešetkama.

Tunel je nekada služio za transport uglja i koksa pomoću pokretne trake, povezujući terminal za rasuti teret sa fabrikom. Razmatrana je i izgradnja mosta, ali je od te ideje odustalo jer bi ometao brodski saobraćaj i narušio izgled zaliva. Prevoz materijala kroz grad takođe nije dolazio u obzir zbog buke i zagađenja, pa je podmorsko rješenje bilo najprihvatljivije.

Od industrijske rane do turističke atrakcije

Koksara je zatvorena sredinom devedesetih godina, a tunel je ostao kao podsetnik na period kada je Bakar bio sinonim za industrijski dim i ekološke probleme. Danas, međutim, planira se njegova potpuna transformacija.

Prema najavama Turističke zajednice, u tunelu će biti otvoren interpretacijski centar posvećen industrijskoj istoriji grada.

Posjetioci će kroz fotografije, multimedijalne projekcije i animacije moći da saznaju više o razvoju luke, fabrike i životu u tom periodu. Prostor će biti savremeno osvijetljen, a obilazak će pratiti video-projekcije koje će dodatno dočarati atmosferu prošlih vremena.

Grad koji se vraća na turističku mapu

Bakar se nalazi na manje od 20 kilometara južno od Rijeke i posljednjih godina sve više ulaže u turizam.

Do 2009. godine grad je imao samo jedan hotel, a privatni smještaj praktično nije postojao. Prvi apartman registrovan je tek 2012. godine. Danas u gradu postoji više od 100 apartmana i kuća za odmor sa preko 500 ležajeva.

Osim tunela, Bakar nudi i brojne druge znamenitosti: Pomorsku školu osnovanu 1849. godine, Tursku i Rimsku kuću, crkvu Svetog Andrije sa katakombama, kao i srednjovjekovni kaštel uključen u rutu "Putovima Frankopana". U njegovu teritoriju spada i planinarski dom na Risnjaku.

Grad je razvio i inovativnu turističku šetnju pod nazivom "Zaigrani Bakar", nagrađenu međunarodnom nagradom "Plautilla", koja kroz interaktivne zadatke i priče vodi posjetioce kroz najvažnije istorijske tačke, uključujući i podmorski tunel.

Nekada simbol teške industrije i zagađenja, danas bi ovaj skriveni podmorski gorostas mogao da postane novo lice grada i atrakcija koja će privući turiste željne neobičnih priča ispod površine mora.

