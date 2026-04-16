Novi ukus popularnog krema: Uskoro Nutela od kikirikija

Kompanija "Nutela" najavila je krem sa novim ukusom, "nutelu kikiriki", prvi put u svojoj istoriji dugoj preko 60 godina.

U saopštenju je navedeno da novi krem "pruža novo iskustvo ukusa koje spaja nepogrešivu kremastu strukturu `nutele` sa prijatnim ukusom pečenog kikirikija".

"Nutela" je ranije predstavljala nove verzije grickalica na osnovu svog klasičnog čokoladnog namaza od lješnika, poput `nutela keksa`, ali je "nutela kikiriki" prvi sasvim novi ukus.

U saopštenju se dodaje da je novi ukus "savršeno maziv" za sendvič ili druge poslastice u vrijeme "popodnevne užine".