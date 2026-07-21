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Procijenjeno na više od 40.000 evra: Na aukciji pismo putnika s Titanika

Procijenjeno na više od 40.000 evra: Na aukciji pismo putnika s Titanika

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Na aukciji u Velikoj Britaniji biće ponuđeno pismo koje je putnik Titanika napisao samo nekoliko dana prije potonuća broda. Procijenjena vrijednost iznosi do 41.000 evra.

Na aukciji pismo putnika s Titanika Izvor: Wikipedia Commons Public Domain / Zuma Press / Profimedia

Pismo koje je putnik Titanika Henri Prajs Hodžis napisao samo nekoliko dana prije potonuća čuvenog broda biće ponuđeno na aukciji u nedjelju, a očekuje se da će dostići cijenu do 35.000 funti, odnosno oko 41.000 evra.

Aukciju organizuje jedna od vodećih svjetskih aukcijskih kuća specijalizovanih za predmete s prekookeanskih brodova, "Henri Oldridž i sin" iz Devizesa u Viltširu.

Pismo poslato četiri dana prije tragedije

Henri Prajs Hodžis napisao je pismo 10. aprila 1912. godine, svega nekoliko dana prije nego što je Titanik potonuo nakon sudara sa santom leda.

Pismo je uputio prijatelju Hektoru Jangu iz Konzervativnog udruženja Njuton u Sautemptonu, a nosi poštanski žig iz Kvinstauna.

U njemu opisuje mirno more, lijepo vrijeme i svakodnevni život na brodu.

"Na gornjoj palubi ima oko 200 dječaka koji marširaju i pjevaju, drugi igraju domine i karte u salonima, neki čitaju, neki pišu, sve je sasvim drugačije od onoga što biste očekivali da vidite na moru".

Hodžis je bio putnik druge klase. Na Titanik se ukrcao u Sautemptonu s kartom broj 250643, koja je koštala 13 funti, a putovao je u Boston kako bi posjetio rodbinu.

Jedno od najrjeđih sačuvanih pisama

Henri Prajs Hodžis poginuo je u brodolomu 15. aprila 1912. godine, kada je nakon udara u santu leda potonuo Titanik. U tragediji je život izgubilo oko 1.500 ljudi.

Njegovo tijelo kasnije je pronađeno i sahranjeno na groblju Fervju u Halifaksu, u kanadskoj provinciji Nova Škotska.

Aukcionar Endru Oldridž rekao je da su pisma putnika druge klase izuzetno rijetka i da predstavljaju dragocjeno istorijsko svjedočanstvo.

"Ovo pismo pruža neprocjenjiv uvid u život putnika druge klase na najpoznatijem brodu koji je ikada isplovio morem. Samo četiri dana kasnije Titanik je ležao na dnu sjevernog Atlantika".

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Tagovi

titanik aukcija pismo

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