Hroničan vlažan kašalj kod odraslih: Kada je znak ozbiljne bolesti

Hroničnim kašljem smatra se kašalj koji traje duže od osam nedjelja.

Izvor: Shutterstock/Josep Suria

Svi smo se bar jednom susreli sa vlažnim kašljem. Međutim, kada govorimo o hroničnom vlažnom kašlju kod odraslih, mislimo na kašalj koji traje znatno duže od uobičajene infekcije. Tada to može biti signal da se u organizmu dešava nešto ozbiljnije.

Kada je kašalj samo simptom prehlade, a kada bi trebalo da se upali alarm?

Uzroci vlažnog kašlja

Prema definiciji koju je prihvatila, između ostalih, i American Lung Association, hroničnim kašljem smatra se kašalj koji traje duže od osam nedjelja. Vlažan kašalj je onaj kod kojeg dolazi do iskašljavanja sekreta iz disajnih puteva. Kada hroničan vlažan kašalj treba da zabrine, a kada možete da ga ublažite lijekovima bez recepta i kućnim metodama? Šta najbolje pomaže kod kašlja?

Vlažan kašalj najčešće nastaje usljed infekcija gornjih disajnih puteva i prolazi relativno brzo. Takav kašalj je koristan jer omogućava prirodno uklanjanje sekreta i čišćenje disajnih puteva. Vlažan kašalj se najčešće javlja kod:

prehlade,

upale sinusa,

gripa,

bronhitisa,

upale pluća.

Rizik povećava i zagađenje vazduha. Vlažan kašalj može biti i simptom hronične opstruktivne bolesti pluća ili bronhiektazija, ali i da prati bolesti koje nisu povezane sa disajnim sistemom, poput gastroezofagealnog refluksa kod određenih pacijenata.

Kako da utvrdite uzrok vlažnog kašlja?

Hroničan vlažan kašalj kod odraslih ne pojavljuje se niotkuda i zahtijeva pažnju. U dijagnostici se prvo isključuje izloženost duvanskom dimu.

Važna je i analiza drugih simptoma koji prate kašalj. Ako je kašalj nastao zbog zapušenog nosa i curenja sekreta, on je prirodan simptom.

Kada vlažan kašalj treba da zabrine?

Obratite pažnju na alarmantne signale, kada se pored kašlja jave i drugi zabrinjavajući simptomi ili kada se promijeni karakter sekreta. Hitna konsultacija doktora je neophodna ako se jave:

iskašljavanje krvi,

gubitak tjelesne mase,

noćno znojenje,

dugotrajna promuklost,

otežano disanje,

problemi sa gutanjem,

ponovljene upale pluća,

povraćanje.

Ovi simptomi mogu da ukažu na ozbiljnija oboljenja, poput tumora pluća, intersticijske bolesti pluća ili hroničnih infekcija.

Kako da se nosite sa kašljem?

Osnova liječenja je pravilna dijagnoza. Ne ignorišite dugotrajni kašalj i posavjetujte se sa ljekarom. Ipak, možete da preduzmete određene korake kako biste podržali organizam i olakšali iskašljavanje:

pijte dovoljno tečnosti - pomaže razređivanju sekreta i njegovo izbacivanje,

vodite računa o kvalitetu vazduha u prostoriji - izbjegavajte dim, jake mirise, obezbijedite umjerenu vlažnost,

prestanite sa pušenjem i/ili izbjegavajte pasivno pušenje,

koristite preparate koji olakšavaju iskašljavanje.

BONUS VIDEO:

(MONDO)