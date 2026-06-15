Rezultat će biti netačan ako ovako mjerite pritisak: 3 pravila morate da znate prije nego što pritisnete dugme

Mjerenje krvnog pritiska djeluje kao jednostavna radnja koju svako može da obavi za nekoliko minuta kod kuće. Međutim, u praksi mnogi prave greške zbog kojih su rezultati nepouzdani.

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Povišene ili snižene vrijednosti krvnog pritiska mogu da dovedu do nepotrebnog stresa, pogrešnog tumačenja zdravstvenog stanja, pa čak i neadekvatnog liječenja. Pravilno mjerenje zahtijeva odgovarajuću pripremu i poštovanje nekoliko osnovnih pravila. Gdje grešite?

1. Mjerite pritisak nakon fizičkog napora ili pod stresom

Jedna od najčešćih grešaka je mjerenje pritiska odmah nakon penjanja uz stepenice, brze šetnje, treninga ili stresne situacije. U takvim trenucima, organizam prirodno reaguje ubrzanim radom srca i skokom pritiska. Rezultat može da bude znatno viši od stvarnih vrijednosti u stanju mirovanja.

Takođe, važno je i doba dana. Mjerenje odmah nakon buđenja može da pokaže povišene vrijednosti jer tijelo prelazi iz stanja mirovanja u stanje pripravnosti, što uzrokuje sužavanje krvnih sudova.

Sličan efekat imaju kafa, čaj, energetski napici ili cigarete neposredno prije mjerenja. Čak i razgovor tokom samog procesa može da utiče na rezultat. Stručnjaci preporučuju odmor od 5 do 10 minuta u mirnom okruženju prije mjerenja, bez korištenja telefona.

2. Imate nepravilan položaj tijela

Druga česta greška je loš položaj. Mnogi mjere pritisak stojeći, sa prekrštenim nogama ili držeći ruku "u vazduhu". Tokom mjerenja treba da sjedite udobno, oslonjenih leđa. Stopala moraju da budu ravna na podu, a ruka sa manžetnom u nivou srca, oslonjena na sto. Takođe, manžetna ne smije da bude premala niti smije da se postavlja preko odjeće. Mora da ide direktno na kožu.

3. Samo jednom mjerite

Mnogi griješe jer jedno mjerenje smatraju konačnim. Pritisak varira tokom dana, pa ljekari savjetuju dva ili tri mjerenja u razmaku od 1-2 minuta, pri čemu se bilježi prosječna vrijednost. Važno je da mjerite pritisak u slično vrijeme, najbolje ujutru prije lijekova i uveče.

Kako pravilno da se pripremite?

Trideset minuta prije mjerenja izbjegavajte kafu, alkohol, cigarete i napor. Koristite provjeren aparat za nadlakticu, jer su oni na zglobu ruke često manje precizni, naročito kod starijih osoba. Redovno mijenjajte baterije jer neispravan uređaj daje netačne podatke.

Zašto je ovo važno?

Pogrešno izmjeren pritisak može da dovede do lažne dijagnoze hipertenzije ili, naprotiv, da prikrije stvarne probleme. Visok pritisak godinama može biti bez simptoma, a povećava rizik od infarkta, šloga i otkazivanja bubrega.

(MONDO)