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Rak se ne dobija od mikrotalasne, rendgena ni šećera: 8 najčešćih mitova o kanceru koje je nauka osporila

Rak se ne dobija od mikrotalasne, rendgena ni šećera: 8 najčešćih mitova o kanceru koje je nauka osporila

Autor Haris Krhalić Izvor Lepa i srećna
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Da bi se u organizmu razvio kancer, mora prvo da dođe do mutacije gena ili oštećenja DNK.

Mitovi o raku: Šta zapravo (ne) izaziva maligne bolesti Izvor: Shutterstock
  • Mnogi i dalje vjeruju da zagorjela hrana i zračenje mobilnog telefona može da izazove kancer.
  • Vosak kojim se voće premazuje nije problem, ali ako pesticidi ostanu ispod njega, to može da bude faktor rizika.
  •  Vjerovali ili ne, ne postoji nijedan dokaz da GMO hrana mijenja DNK i samim tim izaziva rak.

Maligne bolesti su jedan od vodećih uzroka smrti u svijetu i kod nas. I dok se jedni naučnici bore da otkriju pravi uzrok kancera i pronađu lijek, drugi se bave istraživanjem šta sve može da poveća rizik od oboljevanja.

Tokom godina stvorilo se i puno mitova o raku, pa tako i o stvarima koje ga možda izazivaju. Za sljedeće stvari ljudi misle da mogu da izazovu malignu bolest, ali to su zapravo samo mitovi:

Povreda dojke

Povreda tkiva dojke može da izazove modrice ili otok, čak i nekrozu masnog tkiva, ali rak izaziva mutacija DNK.

Rendgensko snimanje

Uvrežen je mit da možete da dobijete rak jer ste išli na snimanje rendgenom. Da bi se to dogodilo, izloženost mora da bude na visokom nivou, prenosi MSN.

Genetski modifikovana hrana

Uprkos popularnim uvjerenjima, ne postoji nijedan naučni dokaz da GMO izaziva rak.

Mobilni telefoni

Radiofrekventno zračenje koje emituju mobilni telefoni nemaju sposobnost da oštete DNK i izazovu genetske mutacije usljed kojih nastaju maligne bolesti, tvrde naučnici.

Žena sa mobilnim telefonom
Izvor: Shutterstock

Zagorjela hrana

Nije realno da će zagorjeli tost da poveća šanse da dobijete kancer, tvrdi britanski Centar za istraživanje raka.

Šećer

Šećer sam od sebe ne povećava rizik od kancera, ali gojaznost može da ima uticaj.

Vosak na voću

Voće se često premazuje voskom kako bi duže trajalo i izgledalo ljepše, ali to ne može da bude uzrok raka. Nasuprot tome, pesticidi ispod voštanog premaza mogu da predstavljaju rizik, pa se potrudite da uvijek dobro operete voće prije jela.

Korišćenje mikrotalasne pećnice

Ovi uređaji zagrijavaju hranu pomoću radiofrekventnog zračenja, ali to ne znači da hrana postaje radioaktivna.

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Tagovi

rak maligne bolesti mitovi

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