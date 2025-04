"Zgaziću te ako to uradiš ponovo": Čuvenog glumca razbjesnio obožavatelj

Bil Marej se razbjesnio kada mu je obožavatalj prišao previše blizu, a snimak reakcije i njegove prijetnje zapalio je TikTok.

Glumac Bil Marej pojavio se u bisokopu AMC Lincoln Square u Njujorku, gdje je razgovarao o svom novom filmu "Friends", u kojem glumi s Naomi Vots. U jednom trenutku razbjesnio ga je obožavatelj koji mu se previše približio, na šta je Marej oštro reagovao.

"Stani, ne napadaj me tako! Budeš li to opet uradio zgaziću ti stopalo! Mislim to, nemoj da ti se ponovi. Nisi dovoljno veliki!" prijetio je glumac obožavatelju upirući u njega prstom, dok ga je obezbjeđenje odvodilo.

"Postao je zloban u starosti"

Reakcija glumca izazvala je podijeljenja mišljenja. Dok jedni smatraju kako je zvijezda filma "Izgubljeni u prevodu" ispravno reagovao, drugi misle da je pretjerao.

"Niko nema pravo uznemiravati druge osobe, uključujući javne ličnosti", "On ima mirnu narav i očigledno je da ga je obožavatelj proganjao", "Neko ti je u gužvi stao na nogu, i to nazivaš napadom? Uozbilji se", "Postao je zloban u starosti" i "Kakva drskost", neki su od komentara ispod snimka.

