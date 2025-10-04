Javnost danima spekuliše o razlozima kraha braka Dače i Maje, pa su mnogi navodili da je njihov rastanak uslijedio nakon što je on odlučio da se preseli u Italiju.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/MN Press

Danilo Dača Ikodinović je nakon razvoda od Maje Ognjenović srećan u ljubavi, a kako saznaju domaći mediji, u pitanju je atraktivna plavuša koju znamo s malih ekrana. Njihova veza je navodno počela dok je Ikodinović još bio u braku s Majom.

Bivši sportista je, prije nego što se oženio Natašom Bekvalac, bio u braku s misterioznom Anjom, s kojom ima kćerku Andreu. Nakon pjevačice, uplovio je u romansu sa sportistkinjom Majom Ognjanović, a sad je i toj ljubavi došao kraj. Međutim, izgleda da Ikodinović ne voli da samuje, pa je, i prije kraha braka sa sportistkinjom, navodno već našao sebi novu ljubav, i to s jednom od voditeljki televizije s nacionalnom frekvencijom. Posebno je zanimljivo to što ovo nije nova partnerka u životu Dače Ikodinovića.

Vidi opis Dača Ikodinović varao Maju Ognjenović? Spominje se poznata voditeljka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 14 14 / 14

Poznanstvo traje 15 godina

"Čini mi se da su Dača i djevojka s kojom je sad neka neraskidiva veza. Oni se znaju skoro 15 godina i tada su bili zajedno. Upoznali su se na nekom snimanju i tada je sve krenulo. Ona je prelijepa djevojka i mnogo podsjeća na Natašu. Što je zanimljivije od svega, i ona je Vojvođanka kao i Nataša. Dača i ona su tada, kada su prvi put bili zajedno, imali jako lijep odnos, ali i tada je sve bilo tajno. Mogli su tada svi da primijete da su zajedno, jer su se pojavljivali u javnosti, pogotovo u Novom Sadu. Kako su se oni u međuvremenu pomirili i kada, ne znam, ali znam da su počeli da se viđaju još prije nego što se razveo od Maje. To bi bio glavni razlog njihovog rastanka", priča izvor za domaće medije i dodaje:

"Naravno, Maja je sve to saznala i eto... Ružan kraj svakako. Prosto, neke ljubavi nikad ne prođu, pa su se izgleda strasti nedavno podgrijale između Dače i voditeljke, a sad kad su oboje slobodni, mogu i da priznaju vezu. Ali tu bi onda vjerovatno isplivalo mnogo štošta, pa su odlučili da, kao i prije više od decenije, svoju ljubav drže u tajnosti. Ona je za romansu s Dačom pričala nekim drugaricama, tako sam i ja čuo. Mislim da će uskoro o njima brujati cijeli grad", dodaje izvor za domaće medije.

Podsjetimo, mediji su danima pisali razloge kraha braka Dače i Maje, pa su mnogi navodili da je njihov rastanak uslijedio nakon što je on odlučio da se preseli u Italiju.

(Kurir/ Mondo)