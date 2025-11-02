logo
Majkl Majers zaigrao kolce uz Nadu Topčagić: Milioni ljudi umiru od smijeha

Majkl Majers zaigrao kolce uz Nadu Topčagić: Milioni ljudi umiru od smijeha

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Teško da je iko očekivao da će jedan od najjezivijih likova iz "Noći vještica" igrati uz popularnu folk pjesmu.

Majkl Majers igra kolo uz Nadu Topčagić Izvor: printscreen/tiktok/michael.myers.and6

Nije rijetkost da na Tiktoku ožive pojedine zaboravljene numere i postanu viralne gotovo preko noći. Sjetimo se samo histerije uz "Miki, Milane" i mnoge druge pjesme, a sada je na red došao i kultni hit Nade Topčagić "Vragolanka", odnosno, kako je neki zovu "Šaram, šaram". 

Nedjeljama unazad možemo da vidimo najurnebesnije snimke ljudi koji su se snimali uz ovu pjesmu, no sada je jedan video posebno odjeknuo samo iz razloga što je glavna zvijezda Majkl Majers, odnosno mladić iz BiH maskiran u kultni lik iz jezivog horora "Noć vještica". 

Bosanski Majkl Majers "opleo" je kolce, a preko milion ljudi oduševljeno je komentarisao urbenesan snimak. 

Pogledajte hit video:

@michael.myers.and6##balkan♬ original sound - Estradni arhiv

Naravno, komentari nisu izostali:

"Ovo je dokaz da mi ne znamo šta ljudi stvarno rade kada su sami u kući", "Ljudi, zamislite kad mu kurir pokuca na vrata da preuzme paket", "Savršeno korišćenje slobodne volje", "Da li ste znali da je Majkl Majers zapravo iz Busovače, a kad je otišao u Ameriku promijenio je ime u Majkl Majers iz Meho Majić", "Tačno bih umro da vidim uživo", "Jesam li jedina koja gleda 50. put, legenda"... pisali su ljudi oduševljeno.

(Mondo.rs)

noć vještica

