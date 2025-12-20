logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šizofrenija i droga kao okidači tragedije: Detalji o mentalnom stanju Nika Rajnera

Šizofrenija i droga kao okidači tragedije: Detalji o mentalnom stanju Nika Rajnera

Izvor mondo.rs
0

Nik, koji je živeo u gostinskoj kući svojih roditelja u Brentvudu, ima istoriju nasilja i zavisnosti od droge.

Šizofrenija i droga kao okidači tragedije: Detalji o mentalnom stanju Nika Rajnera Izvor: Shutterstock

Niku Rajneru navodno je dijagnostikovana šizofrenija prije stravičnog ubistva njegovih roditelja, Roba Rajnera i Mišel Rajner, a lijekovi koje je uzimao navodno su ga činili "neuračunljivim i opasnim".

Izvori su u petak za TMZ izjavili da je 32-godišnji Nik bio pod nadzorom psihijatra zbog ozbiljne mentalne bolesti, kao i da je njegovo ponašanje postalo "alarmantno" u nedjeljama koje su prethodile smrtonosnom napadu nožem na njegove roditelje.

Kako se navodi, otprilike mjesec dana prije ubistava lekari su promijenili Nikovu terapiju, nakon čega je on, prema tvrdnjama izvora, "izgubio razum". Navodno su bili u procesu prilagođavanja lekova kako bi ga stabilizovali, kada je došlo do tragedije.

Ima šizofreniju?

Nik je, prema navodima, nedavno boravio na liječenju u skupoj rehabilitacionoj ustanovi u Los Anđelesu, specijalizovanoj za mentalne bolesti i zavisnosti. Izvor tvrdi da je zloupotreba supstanci dodatno pogoršala njegovu šizofreniju.

Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Šizofrenija je hronični poremećaj mozga koji karakterišu zablude, halucinacije, dezorganizovan govor, poteškoće u razmišljanju i nedostatak motivacije.

Navodno se očekuje da će se Nik na sudu izjasniti da nije kriv zbog neuračunljivosti.

Bio na rehabilitaciji 20 puta

Nik, koji je živio u gostinskoj kući svojih roditelja u Brentvudu, ima istoriju nasilja i zavisnosti od droge. Na rehabilitaciji je bio gotovo 20 puta, a u pojedinim periodima bio je i beskućnik.

U nedjelju popodne Rob Rajner (78) i Mišel Rajner (70) pronađeni su mrtvi u svom domu, a tijela je pronašla njihova kćerka Romi Rajner. Izvori tvrde da su im prerezani vratovi.

Kancelarija sudskog patologa okruga Los Anđeles kasnije je potvrdila da je bračni par preminuo od "višestrukih povreda nanijetih oštrim predmetom", a smrt je kvalifikovana kao ubistvo.

Nik Rajner uhapšen je u nedjelju uveče u blizini Ekspozišn Parka u centru Los Anđelesa, nakon što je navodno ostavio krvave tragove u jednom hotelu u Santa Moniki. Prijeti mu smrtna kazna.

Možda će vas zanimati

Tagovi

reditelji režiser

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA