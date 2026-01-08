Šok preokret na suđenju sina Roba Rajnera: Advokat ga ostavio na cjedilu, dao otkaz

Advokat Nika Rajnera povukao se sa slučaja.

Slučaj koji je potresao Holivud dobio je novi obrt – iznošenje optužnice protiv Nika Rajnera (32), sina ubijenog slavnog filmskog stvaraoca Roba Rajnera, danas je odloženo nakon što je njegov advokat Alan Džekson iznenada najavio povlačenje iz postupka, prenosi Rojters.

Do promene je došlo upravo na sudskom ročištu na kojem se očekivalo da se Rajner izjasni da nije kriv, u jednom od najšokantnijih slučajeva ubistava povezanih sa poznatim ličnostima u istoriji Los Anđelesa. Umjesto toga, sud je po drugi put u posljednje tri nedjelje odložio iznošenje optužnice. Novo ročište zakazano je za 23. februar, a Niku Rajneru je u međuvremenu dodeljen javni branilac.

Advokat Alan Džekson, bivši tužilac i poznato ime u svetu krivične odbrane, koji je ranije zastupao brojne ličnosti iz šou-biznisa, uključujući i Harvija Vajnstina, nije naveo razloge zbog kojih se povlači iz ovog slučaja.

Nik Rajner tereti se po dve tačke optužnice za ubistvo prvog stepena, zbog smrtonosnih višestrukih napada nožem na svoje roditelje – glumca i reditelja Roba Rajnera (78) i producentkinju Mišel Rajner (70).

Njihova tijela pronađena su 14. decembra prošle godine u njihovoj vili u zapadnom Los Anđelesu, a obdukcija je pokazala da su oboje preminuli od višestrukih povreda nanijetih oštrim predmetom.

Ukoliko bude proglašen krivim, Rajneru preti doživotna kazna zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta, ili čak smrtna kazna. Inače, Nik Rajner je ranije javno govorio o dugogodišnjoj borbi sa zavisnošću od droge i periodima beskućništva, a u trenutku zločina živio je u kući za goste na imanju svojih roditelja.

Rob Rajner ostao je upamćen po izuzetno bogatoj karijeri u svijetu zabave – od uloge u kultnoj seriji "Svi u porodici", do režije legendarnog filma "Kada je Hari sreo Sali“, koji je obilježio jednu epohu romantičnih komedija.