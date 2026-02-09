logo
Kim Kardašijan i Luis Hamilton usnimljeni na Superboulu: Poznati par se više ne krije, usijale se mreže

Izvor mondo.rs
0

Kim Kardašijan i Luis Hamilton vratili su se sa romantičnog putovanja u Parizu.

Kim Kardašijan i Luis Hamilton Izvor: Twitter printscreen/LH44updates

Kim Kardašijan i Luis Hamilton možda su podgrijali glasine o romansi nakon što su se zajedno pojavili na Superboulu 2026.

U nedjelju, 8. februara, ovaj par, o kome se u posljednje vrijeme dosta piše na društvenim mrežama, viđen je kako zajedno stiže na najveći NFL događaj, prenosi Pipl.

Kardašijan (45) i Hamilton (41) prikazani su na velikom ekranu dok su uživali u dugo očekivanom susretu između Nju Ingland Petriotsa i Sijetl Sihaoksa na stadionu "Levi’s" u Santa Klari, u Kaliforniji.

Na sada već viralnom snimku, osnivačica brenda Skims i vozač Ferari tima delovali su raspoloženo i srećno, osmehujući se jedno drugom dok su razgovarali.

Za ovu priliku, Kardašijan je nosila crni kaput uz upečatljivu dijamantsku ogrlicu čoker, dok se Hamilton odlučio za jednostavnu crnu jaknu. 

Ovaj dvojac se poznaje već godinama, ali su nedavno pokrenuli spekulacije o vezi nakon što su zajedno fotografisani tokom romantičnog putovanja u Pariz, u Francuskoj.

"Kim i Luis imaju izuzetno zahtjevne poslovne rasporede, pa žele da provode što više vremena zajedno", rekao je izvor za San.

Izvor je dodao: "Trenutno su nerazdvojni i svoje sastanke uklapaju prema Kimijinim poslovnim obavezama."

Nakon razvoda koji je privukao veliku pažnju javnosti sa Kanje Vestom, Kim je ranije bila romantično povezivana sa Pitom Dejvidsonom i Odelom Bekamom Džuniorom.

S druge strane, Hamilton je dovođen u vezu sa Rijanom, Džidži Hadid, Niki Minaž, pa čak i sa Kimijinom mlađom sestrom, Kendal Džener. Kim Kardašijan i Luis Hamilton još uvijek nisu javno potvrdili status svoje veze.

