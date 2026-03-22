Najbogatija je glumica, a mnogi ne znaju njeno pravo ime: Govorili da je plava i glupa - ona zgrnula milijarde

Svoju prvu veliku ulogu Ris Viterspun na filmu dobila je sa samo 14 godina.

Kad se Ris Viterspun pojavila u Holivudu, malo ko je mogao i da pretpostavi da će ova glumica jednog dana biti jedna od najcjenjenijih glumica i producentkinja u Holivudu.

Glumica na današnji dan, 22. marta, puni pedeset godina, majka je troje odrasle djece, a pri tome izgleda kao tinejdžerka.

Mnogi ne znaju njeno pravo ime

Ono što brojni ne znaju jest da je njeno ime zapravo Laura Džin Ris Viterspun. Odrasla je u Lusijani, a kasnije se nastanila u Nešvilu. Uprkos tome što su njeni roditelji radili u vojnim i medicinskim sektorima, ona je kao mala počela da nastupa u pozorištu, a pojavljivala se i u TV-reklamama da bi na kraju otvoreno priznala da želi da se bavi glumom.

Svoju prvu veliku ulogu na filmu dobila je sa samo 14 godina, osiguravši glavnu ulogu u filmu "Čovjek na Mjesecu" na otvorenoj audiciji, a svojom izuzetnom ulogom je tada privukla brojne holivudske poglede. Iako je nakon srednje škole upisala englesku književnost na Stanfordu, fakultet nije završila i potpuno se posvetila glumi.

Već u ranim dvadesetima bila je holivudska zvijezda s filmskim hitovima kao što su "Izborni dani", "Okrutne namjere", pa sve dok 2001. godine nije izašao njen najprepoznatljiviji film – "Plavuša s Harvarda". U zamahu karijere Ris je upoznala svog prvog supruga – Rajana Filipa, kada je imala 21 godinu. Upravo je s njim glumila u "Okrutnim namjerama", a za razliku od brojnih holivudskih glumica ona je svoju karijeru gradila dok je u isto vrijeme bila majka dvoje djece. Ona je, naime, do 27. godine dobila kćerku Evu i sina Đakona koje je dobila sa Filipom.

2006. godine stigao je njen prvi Oskar za film "Hod po rubu", što ju je učinilo respektabilnijom glumicom u Holivudu. Ista joj je uloga donijela i Zlatni globus. Ali, u isto vrijeme je prolazila kroz teško razdoblje: mučila se da pronađe uloge, dok je u isto vrijeme prolazila kroz javni razvod sa Filipom sa kojim je u to vrijeme bila već 12 godina u braku. Zbog svega toga se odlučila za promjene.

"Morala sam se jako frustrirati i naljutiti na svoju postojeću karijeru, udariti u zid, da bih poželjela preuzeti novi aspekt", rekla je jednom prilikom.

A onda je umjesto pred kamere, stala iza kamere. Osnovala je produkcijsku kuću Pacific Standard, usmjerenu na priče za žene i od žena, što joj je donijelo nominaciju za najbolju glumicu za ulogu u filmu čiju je produkciju sama radila, "Divljina". Sledeći projekt bila joj je produkcijska kuća Hello Sunshine, u sklopu koje je osnovala i klub knjige te je koproducirala brojne hitove kao što su "Velike male laži", "Daisy Jones & the Six" i "The Morning Show", gdje i sama glumi uz svoju dugogodišnju prijateljicu Dženifer Aniston.

2021. godine Ris prodaje Hello Sunshine za gotovo milijardu dolara, iako je i dalje uključena u svakodnevne operacije i zaštitno je lice njihovog populanog kluba knjige.

"Pratim kulturu. Gledaću TikTok gotovo kao što bi ga gledao naučnik. Želim vidjeti u kom pravcu ide moja posao", rekla je jedna od najbogatijih glumica u Holivudu. Tokom karijere osvojila je nagrade SAG, BAFTA, Zlatni globus, Critics‘ Choice Awards i Primetime Emmy.

Ris se dva puta udavala. Nakon što je spomenutog prvog supruga upoznala na svoj 21. rođendan i s njim bila u braku sedam godina, bila je u vezi s glumcem Džejkom Džilenholom. Ali, potom se 2011. godine udala za agenta Džim Tota s kojim je dobila sina Tenesija. Njihov brak završio je 2023. godine, a ostali su u dobrim odnosima.