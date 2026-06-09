Andrija Milošević o ulozi u Kusturičinom filmu: "Izgledam kao čuruški cepelin"

Na konferenciji za medije Andrija Milošević je otkrio kako se pripremao za ulogu u filmu "Čuružanga".
Izvor: Antonio Ahel/ATAImages
Poznati srpski glumac Andrija Milošević biće do novog filma čuvenog redilteja Emira Kusturice pod nazivom "Čuružanga". Snimanje u Čurugu počinje 10. juna, a glumac na konferenciji za medije govorio o svojoj ulozi.
Naime, Andrija će tumačiti najstarijeg sina glavnog lika Ane koju će tumačiti Vesna Trivalić. Glumac je priznao da je Emir Kusturica insistirao da se ugoji zbog uloge.