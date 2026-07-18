Pretučen hrvatski muzičar u centru Pule: "Mlatili su ženu i mene njih šestorica, pun sam modrica"

Frontmen benda "KUD Idijoti", Sale Veruda, i njegova supruga Martina, napadnuti su u centru Pule.

Izvor: Youtube printscreen / Tv Nova News

Frontmen legendarnog pulskog pank benda "KUD Idijoti", Saša Milovanović, poznatiji kao Sale Veruda, i njegova supruga Martina, postali su žrtve stravičnog fizičkog napada u strogom centru Pule.

Incident, koji je zapanjio javnost, dogodio se u Ulici Sergijevaca u noći između četvrtka i petka, a povod je bio pokušaj ovog bračnog para da zaštiti svoj grad od bahatih turista, piše Jutarnji.hr.

Sve je počelo oko ponoći kada je Milovanović primijetio grupu od pet-šest krupnijih mlađih muškaraca kako divljaju gradom, šutirajući kartonske kutije i razbacujući ambalažu ispred prodavnica. Njegova supruga Martina prva je reagovala, doviknuvši im da je neprihvatljivo da dođu u tuđu zemlju na odmor i da se tako ponašaju. Kada im je Sale prišao i zaprijetio da će pozvati policiju ukoliko ne prestanu, uslijedio je brutalan obračun.

Umjesto da se smire, huligani su nasrnuli na bračni par rukama i nogama. Sale Veruda je iz ovog napada izašao sa brojnim povredama. Kako je sam izjavio, ostao je pun modrica i ogrebotina, sa otečenim zglobom i potpuno pocijepanom majicom. Da stvar bude gora, napadači su nakon prvobitnog bijega odlučili da se vrate i ponovo ih napadnu dok su sjedili na klupi. Agonija je prekinuta tek kada su, čuvši buku, komšije počele da izlaze iz kuća, nakon čega su nasilnici konačno pobegli.

Milovanović sumnja da su napadači britanski državljani, isfrustrirani zbog nedavnog poraza svoje fudbalske reprezentacije. Istarska policija je potvrdila incident i trenutno sprovodi kriminalističku istragu kako bi identifikovala počinioce. Velika nada za brzo hapšenje leži u činjenici da je Ulica Sergijevaca pokrivena video-nadzorom, pa bi snimci sa sigurnosnih kamera mogli da odigraju ključnu ulogu u rasvetljavanju ovog sramotnog napada.

"To nije prvi put. Sa štanda odlazim među posljednjima i više puta sam gledao kako prolaznici razbacuju uredno složenu ambalažu ispred prodavnica. Prolaze divljaci i šutiraju kutije i raznu ambalažu", rekao je Milovanović.

Dodao je da je njegova supruga Martina prva upozorila grupu da prestane sa takvim ponašanjem, nakon čega im se i on obratio.

"Oko ponoći ispred marketa prošla je grupa iz pravca Foruma i sve je išutirala. Martina ih je izdaleka upozorila da prestanu. Rekla je da je neprihvatljivo doći u tuđu zemlju na odmor i tako se ponašati. Tada sam im prišao i rekao da prestanu ili ću pozvati policiju", ispričao je.

Uslijedio je fizički napad

"Stvarno nisam očekivao takvu reakciju. Napali su me rukama i nogama. Pun sam modrica i ogrebotina, natekao mi je zglob, a majica je bila potpuno pocijepana. Kada je policija stigla, izgledao sam grozno. Napadači su najprije pobjegli, a zatim su se vratili i ponovo napali mene i Martinu dok smo sjedili na klupi. Branili smo se kako smo znali, a tek kada su komšije izašle iz kuća, počinioci su pobjegli", rekao je.

Dodao je da ne zna ko su napadači, ali pretpostavlja da je riječ o britanskim državljanima koji su bili frustrirani porazom svoje reprezentacije. Naglasio je da je bilo pet ili šest ljudi, znatno krupnijih od njega.

"Nisam išao u bolnicu, a policija je napravila zapisnik. Nadam se da će ih pronaći", zaključio je.

Izvor: YouTube printscreen

Iz Policijske uprave istarske potvrdili su da su primili dojavu o događaju i naveli da se incident dogodio oko jedan sat poslije ponoći u Ulici Sergijevaca.

"Nekoliko muškaraca udaralo je po kantama za smeće i glasno vikalo, nakon čega ih je 63-godišnjak upozorio na ponašanje. Oni su ga potom fizički napali udarajući ga rukama i nogama, pobjegli sa mjesta događaja, a ubrzo se ponovo vratili i nastavili napad. U pokušaju da ga zaštiti, između njih je stala 42-godišnja žena, koju su takođe napali. Počinioci su potom pobjegli, a policija sprovodi kriminalističku istragu radi utvrđivanja svih okolnosti događaja", saopštila je policija.