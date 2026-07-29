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Bali-beg ostavio bogatu nasljednicu zbog glumice: Godinama su krili ljubav, a nove fotografije šokirale svijet

Bali-beg ostavio bogatu nasljednicu zbog glumice: Godinama su krili ljubav, a nove fotografije šokirale svijet

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Turski glumac Burak Ozčivit, proslavio se ulogom Bali Bega u seriji "Sulejman Veličanstveni", kada je osim talentom, oduševio i svojim atraktivnim izgledom.

Bivše ljubavi glumca Buraka Ozčivita Izvor: Instagram prinstcreen / burakozcivit

Turska zvijezda Burak Ozčivit (41), rođen je 24. decembra 1984. godine u Istanbulu, gdje je završio srednju školu, a potom diplomirao fotografiju na Fakultetu lijepih umjetnosti Univerziteta Marmara.

Manekenska karijera

Prije nego što se posvetio glumi, gradio je uspješnu karijeru modela. Na izboru Best Model of Turkey 2003. godine proglašen je za modela koji najviše obećava, da bi dve godine kasnije osvojio titulu najboljeg modela Turske. Nakon toga predstavljao je svoju zemlju na izboru Best Model of the World, gde je zauzeo drugo mjesto, što mu je otvorilo vrata modne i televizijske industrije.

Glumačka karijera

Glumačku karijeru započeo je sredinom 2000-ih manjim televizijskim ulogama, a širu popularnost stekao je kao Malkočoglu Bali-beg u istorijskoj seriji "Sulejman Veličanstveni". Uloga hrabrog osmanskog vojskovođe donijela mu je milionsku publiku i učinila ga jednim od najtraženijih glumaca u Turskoj. Nakon toga usljedile su glavne uloge u serijama "Čalikusu", "Beskrajna ljubav", kao i u istorijskom spektaklu "Kurus Osman", u kojem tumači Osmana I, osnivača Osmanskog carstva.

Njegove slike pogledajte u galeriji:

Pored televizije, ostvario je zapažene uloge i na filmu, među kojima se izdvajaju "Aşk Sana Benzer" i "Kardeşim Benim". Tokom godina osvojio je brojne nagrade za glumu, a zahvaljujući popularnosti njegovih serija postao je jedno od najprepoznatljivijih lica turske televizijske industrije.

U intervjuima ističe da mu je gluma najveća strast i da uvijek teži perfekcionizmu. Zbog toga pažljivo bira projekte, i često učestvuje u njihovoj produkciji, želeći da publici ponudi kvalitetne priče.

Ljubavni život

Buraj je nekoliko godina bio u vezi sa Cejlan Čapom, ćerkom poznatog turskog biznismena Celala Čape. Njihova veza trajala je oko tri godine, i često je punila stranice turske štampe, a mediji su u više navrata pisali o raskidima i pomirenjima. Konačno su se razišli 2014. godine, nakon čega su oboje uklonili zajedničke fotografije sa društvenih mreža.

Turski tabloidi tada su spekulisali da su ljubomora i sve bliži odnos Buraka i njegove koleginice Fahrije Evcen tokom snimanja serije "Čalıkuşu" doprineli kraju veze, iako nijedna strana to nikada nije zvanično potvrdila.

Ljubavna priča Buraka Özčivita i Fahrije Evcen počela je upravo na snimanju serije "Čalıkuşu" 2013. godine. Nakon što su neko vrijeme skrivali vezu od javnosti, verili su se krajem 2016, a venčali 29. juna 2017. u Istanbulu. Danas imaju dva sina, Karana i Kerema, i važe za jedan od najpoznatijih i najskladnijih parova turske glumačke scene. 

Nedavno su uživali na ljetovanju, a paparaco fotke sa plaže su obišle cijeli svijet.

"Da li je moguće da je to on?", "Baš se promijenio", "I on je samo čovjek" i "To je normalno za čoveka koji je u braku i ima decu", samo su neki od komentara koji su se nizali na društvenim mrežama.

Pogledajte i zbog kojih fotografija:

Burak Ozčivit i Fahrije Evdžen već godinama važe za jedan od najpoznatijih i najpraćenijih bračnih parova na turskoj javnoj sceni. Njihove porodične fotografije redovno privlače pažnju miliona fanova, a svako njihovo javno pojavljivanje izaziva brojne reakcije.

(Nova / MONDO)   

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glumac Turska

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