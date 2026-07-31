Saša Popović joj je promijenio život: Indira Radić otkrila kako je počela njihova saradnja i odgovorila na glasine

Indira Radić danas ima bogatu karijeru na kojoj joj mnogi zavide na uspehu koji je napravila na estradnoj sceni

Izvor: Instagram/estradni.arhiv

Pjevačica Indira Radić više puta je govorila o tome da joj je pokojni kreativni direktor "Granda" Saša Popović pomogao u jednom od najtežih perioda života, kada je ostala bez novca i nije znala kako da nastavi karijeru.

Nakon saradnje sa "Južnim vetrom", Indira je 1995. godine za PGP RTS objavila album na kojem se našla pjesma "Srpkinja je mene majka rodila", koja joj je donijela veliku popularnost. Iako je pjesma postala hit, pjevačica je kasnije ispričala da se ubrzo našla u ozbiljnim finansijskim problemima.

Podsjetite se kako je Indira Radić izgledala na početku karijere:

Rješenje je, kako je navodila, pronašla kada se obratila Saši Popoviću, koji joj je ponudio saradnju.

"Indiru sam prvi put upoznao na jednoj turneji u Švajcarskoj, a prvu saradnju ostvario s njom 1996. godine. Došla si u produkciju ZAM, onako u patikama i farmericama, i rekla: 'Je l' možete vi meni nešto da uradite? Ja para nemam. Ako može nešto da se uradi, uradite, ako ne, laku noć i doviđenja.' Rekao sam da ću ti uraditi album i da se javiš prvog septembra", prisjetio se svojevremeno Popović.

Godinama kasnije pojavile su se glasine da su njih dvoje bili u emotivnoj vezi, a Indira je ispričala da se njeno ime čak našlo na spisku navodnih Popovićevih ljubavnica.

Indira Radić pesma Izvor: Youtube/IndiraRadić-Topic

Prisjetila se i situacije kada je, zajedno sa njegovom suprugom Suzanom Jovanović, u novinama pročitala taj tekst.

"Otvorimo novine, kad tamo spisak Saletovih ljubavnica i među njima moje ime. Bilo mi je veoma neprijatno. Rekla sam Suzani da vjerujem da joj je Sale rekao istinu, da se nas dvoje nikada nismo zabavljali. Ona mi je odgovorila da je to ne zanima i da joj je najvažnije što je upravo ona postala njegova supruga", ispričala je pjevačica.

Pogledajte izdanje Saše Popovića s početka "Zvezda Granda":

Vidi opis Saša Popović joj je promijenio život: Indira Radić otkrila kako je počela njihova saradnja i odgovorila na glasine Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Grand Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Youtube/Grand Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Youtube/Grand Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Youtube/Grand Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Youtube/Grand Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Youtube/Grand Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Youtube/Grand Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Youtube/Grand Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Youtube/Grand Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Youtube/Grand Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Youtube/Grand Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Youtube/Grand Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Youtube/Grand Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Youtube/Grand Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Youtube/Grand Br. slika: 15 15 / 15 AD

Indira je naglasila da su ona i Popović već na početku saradnje jasno definisali svoj odnos.

"Rekli smo da nas zanima posao jer ćemo od toga svi profitirati. Osim posla – ništa više. Sale nikada nije bio navalentan. Uvijek mi je govorio da lijepo izgledam i tako se ponašao prema svim koleginicama. Izuzetno ga poštujem, ali Saša Popović i ja nikada nismo imali ništa osim prijateljskog i poslovnog odnosa", rekla je Radićeva.

Procijenite koliko se Indira Radić promijenila od početka karijere:

Prisjetila se i jedne njegove duhovite opaske koju je, kako je govorila, često prepričavala.

"Jednom mi je u šali rekao: 'Indira, napravio sam ti dobru ploču, a ni pipnuo te nisam.'"

Pjevačica je više puta isticala da je upravo saradnja sa Sašom Popovićem predstavljala prekretnicu u njenoj karijeri i omogućila joj da postane jedna od najpopularnijih folk pjevačica na domaćoj muzičkoj sceni.

Bonus video:

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"Srpkinja je mene majka rodila"