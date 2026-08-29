Nikol Kidman ima neobičan ritual za ljude koji je naljute: njihova imena zapiše na papir i stavi u zamrzivač.

Izvor: ANDY RAIN/EPA

Nikol Kidman (59) i Sandra Bulok (62) bile su glavne zvijezde londonske premijere filma "Practical magic 2". I dok vrijedno promovišu nastavak kultnog hita, jedna izjava Nikol privukla je posebnu pažnju.

Neobičan ritual

Nikol Kidman ima neobičan ritual za ljude koji je naljute: njihova imena zapiše na papir i stavi u zamrzivač. Glumica je o tome govorila u nedavnom intervjuu za Šir Luks, gdje je nastupila sa Sandrom Bulok, svojom kolegicom iz filma "Ljubavne čarolije 2" ("Practical Magic 2"). Razgovor je vodila Nikolina rođaka Lucija Holi.

Porodična sklonost ka magiji

Tema je skrenula na magiju nakon što je Holi objasnila da su žene u porodici Kidman oduvijek bile povezane sa natprirodnim.

"Ne znam znaš li ovo o ženama iz porodice Kidman", rekla je Holi Sandri Bulok. "Naginjemo toj magičnoj strani. Neki bi rekli da smo vještice. Baka je rođena u petak 13".

Na pitanje koje su im omiljene čarolije, Kidmanova je odgovorila: "Ljubavne čarolije. Ali ako sam malo ljuta na nekoga, zapisaću njegovo ime i staviti ga u zamrzivač".

Vidi opis Nikol Kidman otkrila bizarnu stvar koju radi kad je ljuta: "Stavljam ih u zamrzivač i zaledim" Nikol Kidman je, nakon smrti svoje majke, odlučila da postane dula smrti. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: LisaCov/Shutterstock Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: IFA Film / United Archives / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Profimedia, BGAU Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: C Flanigan/imageSPACE / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Youtube printscren /Netflix Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Tom Nicholson / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: yt Rotten Tomatoes Classic Trailers Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Valerie Macon / AFP / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Billy Bennight / ADMedia / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Bulokova ostala u šoku

Sandru Bulok je odmah zanimalo čemu služi taj postupak.

"Šta se time postiže?", pitala je.

"Zaledim ih", odgovorila je Kidmanova.

Ispostavilo se da ritual nije njena izmišljotina. Holi je rekla da je njena baka, pokojna majka Nikol Kidman, Džanel En Kidman, "znala da ima spisak imena u odjeljku za led". Na iznenađenje Sandre Bulok, Kidmanova je objasnila da proces ima i svoj kraj, te da se "može izaći iz zamrzivača".

"Javiš li toj osobi da više nije na hlađenju?", zanimalo je Bulokovu. "Ne, ne, ne. Osjetiće to", odgovorila je Holi.

Bulokova se na kraju našalila, i pitala da li je i sama bila podvrgnuta tom tretmanu tokom snimanja.

"Znači li to da sam završila u zamrzivaču usred snimanja, kad si odjednom postala hladna prema meni?", pitala je. Kidmanova se nasmejala i odgovorila negativno, piše Index.hr.

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