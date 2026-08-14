Nikol Kidman na naslovnici Voguea izazvala podijeljene reakcije: Kritičari tvrde da je neprepoznatljiva

Nova naslovnica britanskog Voguea sa Nikol Kidman izazvala je burne reakcije. Dio fanova oduševljen je transformacijom, dok drugi tvrde da glumica izgleda neprepoznatljivo.

Izvor: Denis Makarenko/Shutterstock

Glumica Nikol Kidman našla se u centru pažnje nakon što je osvanula na naslovnici septembarskog izdanja britanskog Voguea. Fotografije koje potpisuje poznata modna fotografkinja Venecija Skot izazvale su burne reakcije na društvenim mrežama, gdje su se mnogi zapitali da li je riječ o hrabroj modnoj transformaciji ili pretjeranoj obradi fotografija.

Kidman na naslovnici pozira u ležernoj kombinaciji Stelle McCartney, uz gotovo nevidljive obrve, naglašenu šminku i stilizaciju koja se značajno razlikuje od njenog uobičajenog izgleda. Upravo su izbijeljene obrve i minimalistički tonovi lica postali glavna tema komentara.

Na društvenim mrežama pojavili su se brojni komentari korisnika koji tvrde da glumicu gotovo nisu prepoznali. Pojedini su spekulisali o mogućim estetskim zahvatima, dok su drugi smatrali da fotografije djeluju kao da su pretjerano obrađene ili čak generisane uz pomoć vještačke inteligencije.

Well, there it is. I’ve officially lived long enough to see Nicole Kidman turn into Patsy from Ab Fab.pic.twitter.com/uUmtILmmeV — Southern Chestnut (@AppyOrtho)August 14, 2026

Ipak, bilo je i mnogo pozitivnih reakcija. Brojne poznate ličnosti, među kojima su Keri Vašington, Mariska Hargitej i Trejsi Elis Ros, javno su pohvalile editorijal, ističući da je riječ o jednom od najupečatljivijih modnih izdanja godine.

Važno je naglasiti da nema dokaza da je Kidman imala nove estetske zahvate zbog kojih bi izgledala drugačije na naslovnici. Modni stručnjaci ističu da su za neobičan izgled prije svega zaslužni šminka, osvjetljenje, stilizacija i umjetnički koncept snimanja.

The long-awaited sequel to a fan-favourite movie; a new chapter of life to ponder; the Euro summer to end them all: has Nicole Kidman ever been more spellbinding? The actor returns to the cover of British Vogue for the September 2026 issue, where Giles Hattersley meets the legend…pic.twitter.com/WXSunsoZCW — British Vogue (@BritishVogue)August 13, 2026

U intervjuu za Vogue glumica je govorila o novom životnom poglavlju, karijeri i ličnim promjenama, poručivši da želi da ostane otvorena za nove mogućnosti i iskustva. Uredništvo magazina opisalo ju je kao ženu koja ulazi u novu fazu života sa optimizmom i radoznalošću.

Bez obzira na podijeljena mišljenja, jedno je sigurno – naslovnica sa Nikol Kidman uspjela je da postane jedna od najkomentarisanijih modnih tema posljednjih dana.