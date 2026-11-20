Džon Ham, poznati glumac, postao je otac u 55. godini. Njegova supruga Ana Oseola rodila je sina, čime su ostvarili dugogodišnju želju.

Izvor: printscreen/youtube/ Entertainment Tonight

Holivudski glumac Džon Ham (55), najpoznatiji po ulozi u kultnoj seriji "Ljudi sa Menhetna", postao je otac po prvi put. Njegova supruga, glumica Ana Oseola (38), na svet je donijela dječaka, a srećne vesti potvrdili su izvori bliski paru za magazin "People".

Par se vjenčao u junu 2023. godine na intimnoj ceremoniji u mestu Big Sur u Kaliforniji, a tri godine kasnije ostvarila im se dugogodišnja želja da se ostvare u ulozi roditelja. Njihova ljubavna priča počela je još 2015. godine na snimanju završne epizode serije "Ljudi sa Menhetna", gdje je on tumačio lik Dona Drejpera, dok je Ana igrala recepcionerku Klementajn. Romansu su započeli nekoliko godina kasnije, a vjerili su se početkom 2023.

Ana je trudnički stomak prvi put pokazala u avgustu tokom odmora na plaži u Hamptonsu, a potom je u septembru ponosno prošetala crvenim tepihom na dodeli Emi nagrada. Nedugo zatim, Ham je u emisiji "Late Night with Seth Meyers" otvoreno govorio o dolasku prinove:

"Veoma sam uzbuđen i duboko prestravljen", priznao je tada glumac uz osmijeh.

Inače, Džon nekada imao potpuno drugačiji stav o očinstvu. Još u martu 2012. godine, u intervjuu za "Us Weekly", izjavio je: "Bio bih užasan otac".

U to vrijeme glumac je bio u dugogodišnjoj vezi sa koleginicom i rediteljkom Dženifer Vestfeldt, sa kojom je donio odluku da nemaju djecu. O tome je ona tada otvoreno govorila za "The New York Times":

"Mnogo sam razmišljala o ovome u posljednje vrijeme. Nikada nisam mislila da ću biti ovih godina, a da neću imati djecu", priznala je Vestfeldt, koja je tada imala 42 godine, pa dodala: "Ali moj život je takođe otišao u milion pravaca koje nikada nisam očekivala."

O zajedničkom životu i odluci da se ne ostvare kao roditelji tada je istakla:

"Imamo prilično divan život zajedno. Šansa da ćemo se pokajati ne deluje kao dovoljno ubjedljiv razlog da to uradim."

Džon i Dženifer rastali su se u septembru 2015. godine nakon 18 godina veze. Dok ona nema djecu, slavnom glumcu život je sa mlađom izabranicom donio potpuni preokret i najlepšu životnu ulogu u šestoj deceniji.