WhatsApp uvodi novu bezbjednosnu mjeru: Blokira prijavu na starijim verzijama sistema

WhatsApp je započeo uvođenje rigorozne bezbednosne mere koja automatski blokira prijavljivanje na nalog korisnicima sa zastarelim Android i iOS operativnim sistemima.

Izvor: PixieMe / Shutterstock.com

WhatsApp uvodi novu bezbjednosnu mjeru zbog koje neki korisnici više neće moći da se prijave na svoj nalog dok ne ažuriraju telefon. Promjena se odnosi na Android i iOS uređaje sa zastarelim operativnim sistemom, a upozorenje se već pojavljuje na određenim nalozima.

Kako otkriva WABetaInfo, nova mjera uvodi se sa serverske strane, što znači da ne zavisi od verzije WhatsApp aplikacije koju korisnik ima instaliranu. Ako aplikacija utvrdi da je operativni sistem uređaja previše zastario, prijavljivanje će biti blokirano dok se sistem ne ažurira.

Korisniku se tada prikazuje ekran sa objašnjenjem problema i uputstvom da otvori podešavanja telefona i instalira najnovije dostupno ažuriranje. WhatsApp ne dozvoljava da se ovaj korak preskoči, pa bez ažuriranja nije moguće završiti prijavljivanje.

Izvor: WaBetaInfo

Razlog nije bezbjednosni propust u samom WhatsApp-u, već rizik koji predstavljaju zastarjeli operativni sistemi. Oni mogu da sadrže poznate ranjivosti koje napadači koriste za instaliranje malvera i preuzimanje podataka sa uređaja.

U takvoj situaciji čak ni end-to-end enkripcija WhatsApp-a ne može da pruži adekvatnu zaštitu. Ona štiti poruke tokom prenosa, ali zlonamerni softver može da ima pristup sadržaju koji se prikazuje na ekranu. Pritom nisu ugroženi samo WhatsApp, već i druge aplikacije i podaci na uređaju.

Za sada nije poznato koje tačno verzije Android-a i iOS-a aktiviraju blokadu. WhatsApp ovu promjenu postepeno uvodi za određene naloge, pa se upozorenje neće pojaviti svim korisnicima istovremeno.

Ako ga ipak vidite prilikom prijavljivanja, rješenje je jasno - potrebno je da u podešavanjima telefona instalirate najnovije sistemsko ažuriranje koje je dostupno za vaš uređaj. Tek nakon toga WhatsApp će dozvoliti da završite prijavljivanje na nalog.