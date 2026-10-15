Očekujete paket? Provjerite prije nego što kliknete: Zaštitite se uz Siguran NET

„Vaš paket čeka preuzimanje.” „Potvrdite adresu za dostavu.” „Doplatite mali iznos kako bi pošiljka bila isporučena.”

Izvor: mtel



Poruka djeluje poznato, naročito ako zaista očekujete neku online narudžbu. I upravo na to računaju prevaranti.

Lažne poruke o dostavi paketa jedan su od načina na koji funkcioniše phishing – pokušaj da se korisnik navede da klikne na link i otkrije svoje podatke ili izvrši određenu radnju. Poruka može izgledati kao da je stigla od poznatog dostavljača, a link vodi na lažnu stranicu koja može tražiti podatke sa platne kartice, lozinku ili druge osjetljive informacije.

Zato prije nego što kliknete, zastanite na trenutak. Obratite pažnju na adresu pošiljaoca, sadržaj poruke i link koji vam je poslat.

Neočekivana poruka, zahtjev za hitnu reakciju ili uplatu, kao i sumnjiva internet adresa, mogu biti znak da je riječ o pokušaju prevare.

Dodatnu zaštitu može vam pružiti i Siguran NET, koji prepoznaje i blokira pristup potencijalno opasnim internet sadržajima, uključujući phishing stranice. Tako, ako kliknete na sumnjiv link, Siguran NET može zaustaviti pristup stranici koja predstavlja prijetnju.

U oktobru tokom m:tel kampanje “Mjesec Sigurnog NET-a” možete aktivirati Siguran NET bez naknade i koristiti ga dva mjeseca potpuno besplatno.

Siguran NET možete aktivirati putem Moj m:tel portala/aplikacije, m:GO aplikacije, SMS porukom „SIGURANNET” na broj 065 1177, korišćenjem Moj meni servisa *100# ili odlaskom na m:tel prodajno mjesto kao i pozivom na broj 0800 50 000.

Možda zaista očekujete paket. Ali prije nego što kliknete na link u poruci – provjerite kome ste otvorili vrata.

(Mondo)