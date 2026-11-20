Novi televizori za tri škole

Izvor: m:tel

Vjerujemo da svako dijete, bez obzira na to gdje odrasta i koju školu pohađa, zaslužuje najbolje uslove za učenje, igru i maštanje.

Upravo zbog toga, kompanija m:tel u okviru svog projekta "Prijatelj znanja", donirala je televizore za osnovne škole koje su udaljene od velikih gradskih centara.

Prva u nizu donacija za ovu školsku godinu predata je Osnovnoj školi "Vuk Karadžić" Baraći, odnosno njenoj Područnoj jedinici u Podrašnici.

Novi televizor će doprinijeti kvalitetnijem izvođenju nastave u ovoj ustanovi koja obrazuje djecu još od davne 1931. godine.

Izvor: m:tel

Projekat "Prijatelj znanja", predstavnike kompanije m:tel odveo je potom i do područne škole u Velikoj Rujiškoj, koja pripada centralnoj školi "Sveti Sava" u Novom Gradu. Dvadesetak kilometara udaljena od gradskog centra, ova škola predstavlja važan dio života ovog kraja, i mjesto u kojem se trenutno obrazuje 16 učenika. Želja m:tel-a je bila da i ovim đacima pokaže kako daljina nije prepreka za velika djela i da je njihova učionica podjednako važna.

Izvor: m:tel

Lijepa priča o posjetama osnovnim školama i darovanju zaokružena je posjetom Osnovnoj školi „Miroslav Antić“ u Bistrici kod Banjaluke. U školi koja ponosno nosi ime pjesnika djetinjstva i mašte, donacija m:tel-a poslužiće kao dobar alat za modernu nastavu i kreativne projekte.

Najveća vrijednost ove misije, pored dobrobiti za učenike, jeste što olakšavaju i rad prosvjetnim radnicima koji ulažu ogroman trud u obrazovanje novih generacija. m:tel će, kao pravi prijatelj znanja, i dalje nastaviti da ulaže u budućnost naših najmlađih širom zemlje.