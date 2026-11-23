Nova Xiaomi 18 Pro serija – više iz svakog ugla

Izvor: m:tel

Potražite Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max telefone u posebnoj m:tel ponudi i izaberite svoj novi premijum model sa čak 512 GB memorije po cijeni modela sa 256 GB memorije, uz 36 mjeseci garancije i dodatne pogodnosti!

Nova Xiaomi 18 Pro serija oduševiće vas izgledom i mogućnostima. Uz inovativni Back Display, ekran na poleđini telefona, snimajte sjajne selfije glavnim Leica kamerama dok pratite kadar na ekranu. Provjeravajte obavještenja bez okretanja telefona i personalizujte ekran atraktivnim pozadinama. A to je tek dio mogućnosti koje donosi Back Display!

Za fotografije koje ostavljaju bez daha tu je napredni Leica sistem sa dvije kamere od čak 200 MP! Snažni Snapdragon procesori, odlični ekrani i dugotrajne baterije donose vrhunske performanse za sve vaše potrebe.

A vaša privatnost? Neka ekran bude samo za vaše oči! Zahvaljujući tehnologiji Xiaomi Privacy Display, sadržaj na ekranu postaje manje vidljiv radoznalim pogledima sa strane.

Uz vrhunske mogućnosti stižu i dodatne garancijske pogodnosti! Očekuju vas jedna besplatna zamjena ekrana u prvih šest mjeseci, jedna besplatna zamjena zadnjeg poklopca, Back Display ekrana ili sočiva kamere u roku od 24 mjeseca, kao i usluga međunarodne garancije u ovlašćenim Xiaomi servisnim centrima.

Ne propustite priliku! Izaberite svoj Xiaomi 18 Pro ili Xiaomi 18 Pro Max telefon iz m:tel ponude koja traje do 31. decembra 2026. godine ili do isteka zaliha!

Za više informacija posjetite www.mtel.ba ili pozovite 0800 50 000.

(m:tel)