Nova m:tel aplikacija donosi jednostavnije plaćanje i slanje novca.

Izvor: m:tel PR

Kompanija m:tel donosi vam m:Cash, novu aplikaciju koja objedinjuje funkcionalnosti elektronskog novca i omogućava korisnicima da svakodnevne finansijske aktivnosti obavljaju direktno putem mobilnog telefona. Plaćanje računa, kupovina dopuna za telefon ili TV sadržaj, kupovina bonova, te najlakše i najbrže slanje novca, sada su dostupni na jednom mjestu, direktno iz aplikacije, bez odlaska na šaltere i bez nepotrebnog čekanja.

Posebna pogodnost m:Cash aplikacije jeste mogućnost brzog i povoljnog transfera novca. Ukoliko imate broj telefona ili e-mail osobe kojoj šaljete novac, dovoljan je jedan klik da novac pošaljete putem m:Cash aplikacije.

Uz m:Cash jednostavnije je i izmirivanje svakodnevnih obaveza. Intuitivan interfejs omogućava brzo plaćanje računa, dok mogućnost podizanja novca korisnicima pruža dodatnu fleksibilnost u raspolaganju sredstvima.

m:Cash nije samo još jedna mobilna aplikacija, već digitalni novčanik koji finansijske usluge čini dostupnijim i prilagođenim savremenom načinu života i poslovanja.

Preuzmite m:Cash i otkrijte sve mogućnosti koje vam pruža. Više informacija o aplikaciji, njenim funkcionalnostima i načinu korišćenja dostupno je na mcash.ba.