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Pred nama je fudbalska sedmica koja će obilovati kvalitetnim mečevima u evropskim fudbalskim ligama. U Ligi šampiona, već u utorak 24. novembra od 21 čas igraju Arsenal i Borusija Dortmund (Arena 1 Premium) i Mančester Siti-Napoli (Arena 2 Premium). U srijedu 25.11, takođe od 21 čas se sastaju Pariz Sen Žermen-Roma. Ovu utakmicu direktno će prenositi Arena 1 Premium TV kanal.

U Konferenciskoj ligi, meč banjalučkog Borca i Atalante zakazan je za 26. novembar s početkom u 21.00. Dolazak italijanskog predstavnika u Banjaluku je idealna prilika za Borac da pred domaćom publikom odmjeri snage sa renomiranim evropskim protivnikom. Atalanta, klub iz italijanskog Bergama, posljednjih godina izrasla je u ozbiljan klub na evropskoj fudbalskoj pozornici. Direktan prenos pratite na Arena 1 Premium.

Izdvajamo i susret Gent-Crvena Zvezda, koji se igra u identičnom terminu uz direktan prenos na Arena 2 Premium.

Na kanalima Arene Sport moći ćete da gledate u direktnom prenosu i druge utakmice evropskih fudbalskih liga, kao i preglede svih utakmica.

Gledajte najbolje sportske sadržaje putem m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i MOVE TV-a bilo gdje u BiH. Očekuju nas dobre utakmice, jer najbolji sport definitivno se igra na Arena Sport kanalima!