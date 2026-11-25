Ako koristiš m:tel Dopunu, sada je pravo vrijeme da svoj stari telefon zamijeniš novim! U okviru nove pogodnosti za prepaid korisnike, očekuje te 10% popusta na kupovinu mobilnih telefona za plaćanje u cjelosti i na rate putem NLB kartice.

Izvor: mtel PR

Izaberi telefon koji ti se dopada i iskoristi popust na svim m:tel prodajnim mjestima.

Ako želiš dodatnu fleksibilnost, odabrani telefon uz popust od 10% možeš otplaćivati i na rate koristeći NLB pogodnosti - do 12 rata direktno na POS terminalu ili podijeliti otplatu na 2 do 24 rate putem opcije „Podijeli na rate” u NLB mKlik aplikaciji, bez dodatne dokumentacije i odlaska u banku.

Bilo da ti je potreban telefon za svakodnevnu komunikaciju, posao, fotografisanje ili uživanje u omiljenim sadržajima, sada ga možeš nabaviti povoljnije i prilagoditi plaćanje svojim mogućnostima.

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Posjeti najbliže m:tel prodajno mjesto, izaberi svoj novi telefon i iskoristi 10% popusta!

(Mondo)