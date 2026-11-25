Kompanija m:tel i Agencija za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske potpisali su 25. novembra 2026. godine Memorandum o saradnji u oblasti zaštite djece i mladih od rizičnih online pojava.

Izvor: m:tel PR

Memorandum, kojim se uspostavlja sistemska saradnja u oblasti bezbjednosti djece i mladih u digitalnom okruženju, potpisali su Jelena Trivan, generalna direktorka kompanije m:tel, i Dražen Višnjić, direktor Agencije za IKT RS.

„Kao prva telekomunikaciona kompanija u regionu, a i među prvima u Evropi koja je pokrenula aktivne mere u oblasti zaštite dece na internetu, svoje znanje i ekspertizu ulažemo u strateške saradnje. Pored velikog projekta koji smo realizovali u smeru edukacije roditelja i dece, kao i celokupne javnosti o tome kako da zaštite svoju decu na internetu, u međuvremenu smo realizovali i jedan ozbiljan bezbednosni alat koji postoji u portfoliju m:tel-a, a zove se Siguran net“, naglasila je Jelena Trivan i dodala da su sljedeći koraci da Agenciji za IKT i Vladi RS, koji će nastaviti da se bave ovom temom, m:tel pruži svu tehnološku pomoć i omogući im da kroz njihove platforme plasiraju svoje sadržaje.

Saradnja m:tel-a i Agencije već je konkretizovana kroz projekat „Zaštita djece i mladih od rizičnih onlajn pojava“, u okviru kojeg su edukativni video-materijali dostupni na m:tel IPTV platformi, a publikacija „Digitalno doba i roditeljstvo“ ustupljena je kao podrška edukaciji djece i mladih, roditelja, nastavnika i šire javnosti.

Dodatno, m:tel je putem SMS-a svojim korisnicima promovisao edukativnu web stranicu www.djeca.aikt.rs.

Direktor Agencije za IKT RS, Dražen Višnjić, istakao je da Memorandum predstavlja nastavak i ozvaničenje saradnje sa kompanijom m:tel u promociji i distribuciji edukativnih i informativnih sadržaja.

„m:tel je kompanija sa najvećim iskustvom u ovoj oblasti, a u jednakoj mjeri ima i želju i volju koju je pokazala u proteklim godinama da bude dio ovog važnog posla.

Zato smo zajedno sa kompanijom m:tel, našim ključnim partnerom, te ostalim partnerima i institucijama, razvili najveću regionalnu platformu po pitanju zaštite djece, koja predstavlja svojevrsni hub znanja za vaspitno-obrazovne radnike, roditelje i širu javnost“, rekao je Višnjić.

Cilj saradnje je podizanje nivoa informisanosti o rizicima kojima su djeca i mladi izloženi u digitalnom prostoru, kao i unapređenje prevencije i mehanizama njihove zaštite.

(Mondo)