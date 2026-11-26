Velika nagradna igra „m:tel i Motorola vas nagrađuju” donijela nam je prva imena srećnih dobitnika sedmičnih nagrada, a za sve koji tek planiraju kupovinu novog telefona i one koji žele da okušaju sreću, razloga za uzbuđenje tek će biti.

Izvor: m:tel PR

Nagradna igra traje do 15. januara 2027. godine, a učešće je jednostavno - kupovinom bilo kojeg Motorola telefona iz ponude m:tel-a za rezidencijalne korisnike automatski postajete učesnik, bez dodatne prijave.

Nagradni fond donosi čak 101 vrijednu nagradu: Motorola Edge 70 Fusion telefone, pametne satove Motorola moto watch, Moto buds 2 slušalice, pet Sony PlayStation 5 konzola, a za jednog srećnog dobitnika i automobil Volkswagen T-Roc!

Pred nama je još sedam sedmičnih izvlačenja, a veliko finale zakazano je za 18. januar 2027. godine u 18 časova, ispred m:tel poslovnice u Tržnom centru „Delta Planet” u Banjaluci.

Zato, ako razmišljate o novom telefonu, sada je pravi trenutak da izaberete neki od Motorola modela iz m:tel ponude. Možda upravo vaša kupovina bude prvi korak ka vrijednoj nagradi, a možda i ključevima novog Volkswagen T-Roc automobila!

Više informacija o nagradnoj igri i pravilima učešća dostupno je na zvaničnoj internet stranici kompanije m:tel.

(Mondo)