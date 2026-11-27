U okviru društveno odgovornog projekta „Prijatelj znanja“, m:tel nastavlja sa ulaganjima u obrazovanje i digitalizaciju nastavnog procesa u osnovnim školama.

Izvor: m:tel

Ovoga puta podrška je usmjerena na velike gradske osnovne škole, sa velikim brojem đaka, ali i na unapređenje inkluzivnog obrazovanja.

Osnovnoj školi „Petar Petrović Njegoš“ doniran je besplatan optički internet velikih brzina za cijeli školski objekat. Budući da je ovo jedna od najvećih gradskih škola, s velikim brojem odjeljenja, m:tel-ova donacija obezbijedila je stabilnu i brzu mrežu u cijelom objektu, što nastavnicima i učenicima omogućuje nesmetano korištenje digitalnih alata, onlajn platformi i savremenih nastavnih sadržaja.

Istovremeno, kompanija m:tel podržala je projekat Osnovne škole „Borisav Stanković“ iz Banjaluke „Učionica bez barijera“, donacijom tri pametna televizora i IPTV priključaka za njih. Kako se multimedijalna učionica ove škole nalazi na spratu i nije dostupna učenicima koji koriste invalidska kolica, nova oprema je postavljena u učionice u prizemlju, čime su svim đacima obezbijeđene jednake mogućnosti, ravnopravno učešće u nastavnom procesu i kvalitetno inkluzivno obrazovanje.

Važno je naglasiti da ovu školu pohađa najveći broj djece sa poteškoćama u razvoju u cijeloj Banjaluci, zbog čega je dobitnik prestižnog UNICEF-ovog priznanja „Šampioni inkluzije“.

Kroz projekat „Prijatelj znanja“, m:tel godinama unazad pruža konkretnu tehnološku podršku školama širom zemlje, gradeći savremenije i pristupačnije okruženje za učenje i odrastanje najmlađih generacija.