I ove jeseni, na prelazu od novembra ka decembru na m:tel TV platformama možete pogledati kvalitetne filmove prepune špijunskih zapleta, toplih dramskih scenarija, komedija i drugih interesantnih sadržaja.

Izvor: m:tel

Radnja filma „Špijunske igre“ je smještena u vrijeme Hladnog rata i temelji se na istinitoj priči o Grevilu Viniju, britanskom poslovnom čovjeku koji je zbog svojih čestih putovanja postao zanimljiv tajnoj obavještajnoj službi MI6 koja ga je potom regrutovala u jednog od kurira za najtajnije informacije. Na programu je u subotu, 28.11. u 12.00 časova na Pink Thriller.

Geri Oldman glumi zločinca koji je planirao ubiti Nika, usamljenog svjedoka koji je trebalo da svjedoči protiv njega. Unajmljuje misterioznu kurirku na motociklu koja bi isporučila bombu s otrovnim gasom, koji bi ubio Nika. Ali, nakon što spasi Nika od sigurne smrti, dvojac se mora suočiti s vojskom nemilosrdnih unajmljenih ubica kako bi preživjeli noć.

Film „Milion minuta“ je topla dramska priča koja će biti emitovana u nedjelju, 29. novembra u 17.55 časova na TV HBO.

Izvor: m:tel

Ovo je bajka iz savremene Njemačke, ali i istinita priča o porodici u kojoj oca podstiče kćerkina želja i to pokrene četvoro ljudi da krenu na životno putovanje.

„Izlet s curama“ je američka komedija koja prati četiri dugogodišnje prijateljice na ludom vikend-putovanju u Nju Orleansu. Na programu je u ponedjeljak, 30.11. u 23.20 časova na TV Viasat Kino.

Izvor: m:tel

Kada uspješna autorica i životna trenerica Rajan Pirs dobije poziv da bude glavna govornica na godišnjem Festivalu u Nju Orleansu, odlučuje da iskoristi tu priliku za ponovno okupljanje sa svojim najboljim prijateljicama iz studentskih dana. Kako vikend odmiče, prijateljice obnavljaju svoju bliskost, otkrivaju svoju divlju stranu te prolaze kroz niz komičnih situacija ispunjenih plesom, pićem, svađama i romansama.

Meril Strip i Alek Boldvin tumače glavne uloge u romantičnoj komediji „Previše je složeno“, koju možete pogledati u srijedu, 2.12. u 21.00 čas na TV Star Life.

Izvor: m:tel

Džejn je već deset godina razvedena od svog bivšeg muža Džejka. Majka troje odrasle djece ujedno je i vlasnica vrlo uspješnog restorana u Santa Barbari, a uspijeva održati prijateljsku vezu s Džejkom koji se od njihovog razvoda ponovno oženio – za mnogo mlađu Agnes. Džejn i Džejk zajedno će otići na proslavu diplome svoga sina, a potom i na potpuno nevini ručak. Koji se ipak neće ispostaviti toliko nevinim, nakon što njih dvoje završe u krevetu…

Za više informacija o sadržajima m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i MOVE TV-a posjetite mtel.ba/tv-svijet.

(m:tel)