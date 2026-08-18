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Suđenje Meti u SAD: Optužbe da su Fejsbuk i Instagram stvarali zavisnost kod djece

Suđenje Meti u SAD: Optužbe da su Fejsbuk i Instagram stvarali zavisnost kod djece

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Na početku suđenja kompaniji Meta u Kaliforniji iznesene su optužbe da su Fejsbuk i Instagram namjerno dizajnirani kako bi zadržavali djecu na platformama. Savezne države traže ogromnu odštetu i promjene poslovnog modela.

suđenje kompaniji meta u sad zbog izazivanja zavisnosti Izvor: Shuterrstock

Kompanija "Meta" namjerno je nastojala da djecu učini zavisnom od svojih platformi "Fejsbuk" i "Instagram", izjavila je zamjenik glavnog tužioca Kalifornije Megan O'Nil na početku suđenja tom tehnološkom gigantu.

O'Nilova je osmočlanoj poroti u Ouklandu rekla da je poslovni model "Mete" bio da "privuče korisnike, zadrži ih što je moguće duže, prikuplja njihove podatke, a zatim sakrije istinu od javnosti".

Prema navodima tužilaštva, kompanija je razvijala funkcije i mehanizme koji su podsticali mlade korisnike da provode više vremena na platformama, uprkos saznanjima o mogućim negativnim posljedicama po njihovo mentalno zdravlje.

Sa druge strane, advokati odbrane tokom suđenja planiraju da predstave dokaze da je "Meta" uložila značajne resurse u razvoj alata i mjera za zaštitu djece i tinejdžera na internetu.

Tužbu protiv kompanije podnijelo je 29 američkih saveznih država, koje traže neodređeni iznos odštete za koji se procjenjuje da bi mogao dostići desetine ili čak stotine milijardi dolara, kao i promjene u načinu poslovanja kompanije.

Savezne države optužuju "Metu" da je "Fejsbuk" i "Instagram" dizajnirala tako da privuku i zadrže mlade korisnike, što je, prema navodima tužbe, doprinijelo porastu anksioznosti, depresije i drugih problema mentalnog zdravlja među djecom i adolescentima.

Tužioci takođe tvrde da je kompanija obmanjivala korisnike i javnost kada je riječ o bezbjednosti svojih platformi, kao i o načinu na koji prikuplja i koristi podatke korisnika.

Ovaj slučaj predstavlja jedan od najvećih pravnih izazova sa kojima se "Meta" suočila posljednjih godina i mogao bi imati značajne posljedice po način funkcionisanja društvenih mreža u budućnosti.

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Tagovi

Meta tužba SAD zavisnost djeca

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