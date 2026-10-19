Koliko godina traje SSD: Evo kada može početi da otkazuje i kako da mu produžite život

Iako nema pokretne dijelove, SSD se vremenom "troši". Saznajte koliko dugo može da traje, šta znači oznaka TBW i kako da sačuvate važne podatke.

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SSD je gotovo nezaobilazan dio svakog novijeg računara, laptopa ili konzole. Brži je i pouzdaniji od klasičnog hard diska, ali postoji jedna stvar koju mnogi korisnici zaboravljaju - SSD ima rok trajanja.

Za razliku od klasičnih hard diskova, SSD nema pokretne delove. Podatke čuva u NAND memorijskim čipovima, čije se ćelije postepeno troše prilikom brisanja i ponovnog upisivanja podataka.

Međutim, iako moderni modeli imaju ugrađene mehanizme koji usporavaju taj proces, oni ga ne mogu potpuno spriječiti.

Koliko onda SSD zapravo traje? U prosjeku, između pet i deset godina uobičajenog korišćenja, uz dnevni upis od oko 20 do 40 GB podataka.

Naravno, mnogo toga zavisi i od kvaliteta uređaja i načina na koji ga koristite.

Ako kupujete novi SSD, obratite pažnju na oznaku TBW (Terabytes Written). Ona pokazuje koliko proizvođač predviđa da možete da upišete podataka tokom njegovog radnog vijeka.

Primjera radi, Samsung-ov EVO Plus od 4 TB ima deklarisanih 2.400 TBW.

Drugi pokazatelj je MTBF (Mean Time Between Failures), odnosno procijenjeno prosječno vrijeme između otkaza. Kod istog modela iznosi 1,5 miliona sati, ali to ne znači da će pojedinačni SSD toliko trajati. Riječ je o statističkoj procjeni pouzdanosti, a ne garanciji.

5 savjeta kako da vam SSD traje duže

SSD može pouzdano da radi godinama, ali nije pametno čekati prve probleme da biste razmišljali o svojim podacima. Stručnjaci zato preporučuju 5 stvari koje svako od nas treba da radi: