Pobjeda izdavača nad kompanijom Meta: AI ne smije da "češlja" sadržaj, reagovala i Evropska komisija

Meta neće primijeniti nove uslove korišćenja nakon burnih reakcija izdavača, ali i Evropske komisije.

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Kompanija Meta saopštila je da odlaže početak primjene novih komercijalnih uslova korišćenja "na neodređeno", nakon kritika od strane digitalnih izdavača i oglašivača.

Prilagođeni uslovi korišćenja podrazumijevali su da Meta dobija vrlo široka prava da koristi automatizovani softver na sajtovima, domenima i stranicama povezanim sa korisnicima komercijalnih naloga, kako bi trenirala i razvijala svoje AI proizvode.

Izdavači širom svijeta pobunili su se jer nova pravila nisu ostavljala opciju da se ta saglasnost ne prihvati, što bi značilo da bi morali da obrišu Meta naloge, ili prestanu da koriste njihove alate, da bi izbjegli ovu praksu.

"Čuli smo mišljenje izdavača na predložene ažurirane uslove korišćenja. Duboko cijenimo naše partnere i nećemo napraviti izmjene politike bez punih konsultacija sa vođama i grupama industrije", saopštila je kompanija.

Prije samo nedjelju dana, Meta je prihvatila da start odloži za kraj novembra. Tada su digitalni oglašivači i izdavači pozvali regulatorna tijela Evropske unije i Ujedinjenog kraljevstva da ne dozvole ovoj kompaniji neograničen pristup njihovom sadržaju za AI servise.

Grupa "Pokret za otvorenu mrežu" (Movement for an open web) požalila se Evropskoj komisiji, kao i britanskoj Upravi za konkurenciju i tržišta.

"Novi uslovi korišćenja koja uvodi Meta ograničavaju konkurenciju. Za mnoge ne postoji izbor da li će koristiti Metine servise, a ovakvi uslovi primorali bi ih da prepišu prava koja polažu na svoj digitalni sadržaj, bez opcije da to ne učine," upozorio je koosnivač ove grupe, Tim Kouen.

Izvor: Shuttershtock

"Meta bi bila slobodna da koristi sadržaj skoro svakog sajta na svijetu, koristeći te podatke da pokrene AI servise koji bi potom postali konkurencija tim sajtovima," dodao je on.

Kompanija Meta tada se nije složila, i u odgovoru navela da želi da objasni uključenim stranama detalje.

"Vlasnici sadržaja i dalje će moći da koriste robots.txt - tekstualni fajl koji veb-popisivačima i AI botovima daje instrukcije - kako bi signalizirali svoj izbor," odgovorila je kompanija.

U saopštenju je precizirano da se veb popisivanje odnosi samo na oglase i poslovne proizvode, ne na sadržaj čiji vlasnici uvijek mogu da signaliziraju svoj izbor koristeći robots.txt. Evropski savjet izdavača, međutim, nije bio zadovoljan tim odgovorom.

"Održavanje komercijalne stranice, ili reklamiranje pretplate, ne bi trebalo da drugoj strani omogući preuzimanje svih prava na sajt i arhivu izdavača. Korišćenje na način koji ne podrazumijeva samo određenu uslugu, zahtjeva odvojeno, izričito odobrenje vlasnika prava," rekla je tada izvršna direktorka Saveta, Anđela Mils Vejd.

Evropska komisija tada je potvrdila da je primila žalbu koju će procijeniti u skladu sa uobičajenom procedurom, i da je "posvećena tome da prakse kompanije Meta budu usklađene sa zakonima EU".

(EUpravo zato)