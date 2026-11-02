Velike promjene na WhatsApp-u: Stigle 4 nove opcije koje će vam olakšati komunikaciju u grupama

WhatsApp je uveo grupne statuse, trajno pinovanje poruka, naknadno dijeljenje istorije razgovora i novi filter za važne poruke.

Izvor: WhatsApp

WhatsApp je najavio nekoliko novih funkcija koje su svim korisnicima aplikacije sada na raspolaganju.

Prva među njima je Group Status, koja, kao što joj ime govori, omogućava dijeljenje statusa vidljivih samo članovima grupe. Oni mogu da ih pregledaju, reaguju na njih, označe ih kao omiljene, ali i da objavljuju sopstvene statuse.

Kao i obični, grupni statusi nestaju nakon 24 sata.

WhatsApp već omogućava administratorima grupa da novim članovima podijele istoriju poruka prilikom njihovog dodavanja. Sada, ukoliko je administrator to inicijalno zaboravio, moguće je podijeliti prethodne poruke i nakon što se novi član pridruži grupi. Dovoljno je da dodirnete njegovo ime u grupnom razgovoru.

Kada je riječ o porukama, WhatsApp sada omogućava i trajno pinovanje poruka u grupnim razgovorima, bez vremenskog ograničenja.

WhatsApp je uveo i novi filter za razgovore, koji na jednom mjestu prikazuje sve nepročitane grupne razgovore u kojima vas je neko pomenuo ili direktno odgovorio na vašu poruku. Filter obuhvata i poruke u kojima je korišćena oznaka @all.