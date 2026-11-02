logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Velike promjene na WhatsApp-u: Stigle 4 nove opcije koje će vam olakšati komunikaciju u grupama

Velike promjene na WhatsApp-u: Stigle 4 nove opcije koje će vam olakšati komunikaciju u grupama

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

WhatsApp je uveo grupne statuse, trajno pinovanje poruka, naknadno dijeljenje istorije razgovora i novi filter za važne poruke.

Velike promjene na WhatsApp-u: Stigle 4 nove opcije koje će vam olakšati komunikaciju u grupama Izvor: WhatsApp

WhatsApp je najavio nekoliko novih funkcija koje su svim korisnicima aplikacije sada na raspolaganju.

Prva među njima je Group Status, koja, kao što joj ime govori, omogućava dijeljenje statusa vidljivih samo članovima grupe. Oni mogu da ih pregledaju, reaguju na njih, označe ih kao omiljene, ali i da objavljuju sopstvene statuse.

Kao i obični, grupni statusi nestaju nakon 24 sata.

WhatsApp već omogućava administratorima grupa da novim članovima podijele istoriju poruka prilikom njihovog dodavanja. Sada, ukoliko je administrator to inicijalno zaboravio, moguće je podijeliti prethodne poruke i nakon što se novi član pridruži grupi. Dovoljno je da dodirnete njegovo ime u grupnom razgovoru.

Kada je riječ o porukama, WhatsApp sada omogućava i trajno pinovanje poruka u grupnim razgovorima, bez vremenskog ograničenja.

WhatsApp je uveo i novi filter za razgovore, koji na jednom mjestu prikazuje sve nepročitane grupne razgovore u kojima vas je neko pomenuo ili direktno odgovorio na vašu poruku. Filter obuhvata i poruke u kojima je korišćena oznaka @all.

Možda će vas zanimati

Tagovi

whatsapp

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS